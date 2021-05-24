Вы с Сашей уже не вместе? Ксения Мишина заговорила о верности и боли

На снимке Ксения позирует в черной футболке и с распущенными волосами, а на лице у нее выразительный макияж. Однако взгляд при этом задумчивый и грустный.

Ксения Мишина задумалась о ревности в паре (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Она задумалась о том, что появляется раньше - верность или доверие.

"Как вы думаете, могут ли существовать два этих качества отдельно друг от друга? Что появляется в начале? Доверие, которое как кредит выдаёт каждый партнер своему спутнику? Или все таки верность, которую нужно доказать или даже опровергнуть возможность измены и на основании этого возникает доверие? Как возникает этот механизм - ревность? В какие моменты это наша защита от разочарований, а в какие просто эгоизм и манипуляция?" - размышляет Мишина.

Актриса пытается понять, почему у одних пар есть доверие, а у других же - постоянная ревность.

"Меня интересует глубинная природа этих чувств. Почему у одних это возникает на пустом месте, там где и подавно нет никакой угрозы? А в некоторых парах есть такое тотальное доверие, что легкий флирт с другими (безопасными, теми кому доверяешь в принципе) воспринимается партнерами, как харизма, доброжелательность, общительность. Я знаю такие пары, в которых доверие - это такая база, основа, которую не нужно каждый раз проверять на прочность. Она есть незримо в каждом поступке. Я ощущаю ее, как уважение. Если я уважаю своего партнера по бизнесу и у нас произошла ситуация, в которой мы чего-то не досчитались, мне не прийдет в голову сразу обвинять его в воровстве. Сначала мы переберем все внешние причины и до последнего я буду искать такое объяснение, которое оставит честь моего партнёра в порядке. Но почему в парах часто происходит по-другому?" - недоумевает знаменитость.

При этом Ксения отметила, что она умеет доверять партнеру.

⠀

"Что за боль говорит в человеке, который готов беспричинно ранить близкого подозрениями? Что за комплексы толкают людей в деструктивные эмоции? Почему людям так нравится жить в этих эмоциях, а не наслаждаться каждым днём друг с другом? Мне бы очень хотелось, чтобы люди осознали самодостаточность. Чтобы ощутили себя счастливыми, чтобы никто больше не проживал этих страшных подозрений, что его могут предать, унизить и обмануть. Я мечтаю, чтобы все умели выдавать такие кредиты доверия. Я, например, умею. А как с этим обстоят дела у вас? Ревнуете или доверяете?" - поделилась актриса.

Фанаты усмотрели в таком посте намек на то, что они с Эллертом уже не вместе, и забросали Мишину вопросами в комментариях.