Ви з Сашею вже не разом? Ксенія Мішина заговорила про вірність і біль

На знімку Ксенія позує в чорній футболці і з розпущеним волоссям, а на обличчі у неї виразний макіяж. Однак погляд при цьому задумливий і сумний.

Ксенія Мішина задумалася про ревнощі в парі (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Вона задумалася про те, що з'являється раніше - вірність або довіра.

"Як ви думаєте, чи можуть існувати два цих якості окремо один від одного?

Що з'являється на початку? Довіра, яку як кредит видає кожен партнер своєму супутнику? Або все таки вірність, яку потрібно довести або навіть спростувати можливість зради і на підставі цього виникає довіра? Як виникає цей механізм-ревнощі? У які моменти це наш захист від розчарувань, а в які просто егоїзм і маніпуляція?" - розмірковує Мішина.

Актриса намагається зрозуміти, чому у одних пар є довіра, а в інших же - постійні ревнощі.

"Мене цікавить глибинна природа цих почуттів. Чому у одних це виникає на порожньому місці, там де і поготів немає ніякої загрози? А в деяких парах є така тотальна довіра, що легкий флірт з іншими (безпечними, тими кому довіряєш в принципі) сприймається партнерами, як харизма, доброзичливість, товариськість. Я знаю такі пари, в яких довіра - це така база, основа, яку не потрібно кожен раз перевіряти на міцність. Вона є незримо в кожному вчинку. Я відчуваю її, як повагу. Якщо я поважаю свого партнера по бізнесу і у нас сталася ситуація, в якій ми чогось не дорахувалися, мені не прийде в голову відразу звинувачувати його в крадіжці. Спочатку ми переберемо всі зовнішні причини і до останнього я буду шукати таке пояснення, яке залишить честь мого партнера в порядку. Але чому в парах часто відбувається по-іншому?"- дивується знаменитість.

При цьому Ксенія зазначила, що вона вміє довіряти партнеру.

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"Що за біль говорить в людині, яка готова безпричинно поранити Близького підозрами? Що за комплекси штовхають людей в деструктивні емоції? Чому людям так подобається жити в цих емоціях, а не насолоджуватися кожним днем один з одним? Мені б дуже хотілося, щоб люди усвідомили самодостатність. Щоб відчули себе щасливими, щоб ніхто більше не проживав цих страшних підозр, що його можуть зрадити, принизити і обдурити. Я мрію, щоб всі вміли видавати такі кредити довіри. Я, наприклад, вмію. А як з цим йдуть справи у вас? Ревнуєте або довіряєте?" - поділилася актриса.

Фанати угледіли в такому пості натяк на те, що вони з Еллертом вже не разом, і закидали Мішину питаннями в коментарях.