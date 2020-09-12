Санта Димопулос назвала главного конкурента на Танцах со звездами и рассказала о подготовке к эфиру

Уже в это воскресенье, 13 сентября состоится третий прямой эфир шоу "Танцы со звездами 2020" и все участники активно готовятся, чтобы вновь поражать на паркете звездных судей и зрителей. Напомним, что по результатам прошлого выпуска проект покинула пара Дмитрия Танковича и беременной Илоны Гвоздевой.

Одна из фавориток шоу на данный момент, экс-участница "ВИА Гры" Санта Димопулос рассказала в своем Instagram о своих отношениях с шоу, как она готовится к эфиру, а также ответила на вопросы подписчиков.

Так. певица призналась, кого считает своим главным конкурентом на проекте - саму себя.

Также она ответила на вопрос, не ревнует и ее муж к партнеру по танцам. По словам Санты, между ними царит доверие и нет места ревности.

Димопулос раскрыла, как настраивает себя перед выходом на паркет.

Артистка рассказала, что давно с восторгом следит за "Танцами со звездами".

"Эта история началась несколько лет назад, когда я впервые увидела эфир шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1". Помню, как завороженно я смотрела на экран: красивые люди в невероятных нарядах танцевали и кайфовали! Так легко и непринужденно! И только попав на это шоу в качестве участницы, я поняла, какой огромный труд стоит за этой легкостью и непринужденностью", - поделилась она.

Санта рассказала, как она готовится к эфиру и сколько часов уделяет тренировкам.

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"Сейчас я отдаю тренировкам и хореографии 8-9 часов в день. Именно столько часов я провожу на паркете ежедневно для того, чтобы мое тело было послушным и гибким, чтобы планка, которую мы с Максом задали в первом эфире, была еще выше. Остальное время дня я тоже тренирую – себя: свою дисциплину, свои отношения со временем (возможно ли все успевать?!), свою выносливость и самоотдачу. Я не умею ничего делать вполсилы: эту черту во мне воспитал спорт. И еще для меня очень важно быть честной с собой. Гореть тем делом, за которое ты взялся и давать лучший результат из возможных, – это честно", - отметила звезда.

Димопулос поблагодарила всех за поддержку и голоса, отданные за их с Максом Леоновым пару.

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"Поэтому я вдвойне ценю вашу поддержку и благодарна вам за каждое смс, за каждую сториз и слово поддержки. Это значит, что вы цените мою честность с вами. Время летит очень быстро и следующий эфир шоу – уже в это воскресенье, 13го сентября, в 21.00. Эта история началась несколько лет назад, но теперь она не только моя, но и ваша: ведь в ней важную роль играют ваши голоса и поддержка. Давайте рассказывать эту историю вместе", - призвала певица.

Санта Димопулос и Макс Леонов восхищают грацией и техникой на Танцах со звездами 2020 (фото: instagram.com/santadimopulos)

Отметим, что украинцы осудили судей за то, что пара Илоны Гвоздевой и Дмитрия Танковича первой покинула "Танцы со звездами".