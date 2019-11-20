"Самый тяжелый труд": Джамала растрогала признанием о сыне и раскрыла формулу похудения

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Певица призналась, что не слишком дружит со спортом

Джамала не скрывает, что ее огромная любовь и призвание - музыка, но с появлением сына Эмир-Рахмана привычный мир перевернулся. Сыночек – главная мотивация певицы и ее самый большой поклонник. Ради него она старается, стремиться, ставит цели и достигает их, чтобы мальчик мог гордиться звездной мамой. Огромная поддержка и надежное плечо – муж Джамалы, Бекир Сулейманов. Своей семейной идиллией пара с удовольствием делится с поклонниками певицы – трогательные фотосеты звездной мамы, папы и сына вызывают неизменное умиление в сети. Так, в интервью для ELLE.UA она рассказала об изменениях в жизни после рождения Эмир-Рахмана и поделилась собственной формулой похудения.

"С рождением Эмира-Рахмана я стала более требовательной к себе, к окружающим и очень щепетильно отношусь к своему времени. Раньше мне было все равно, если опоздали, не пришли, перенесли встречу, а сегодня думаю: "Вы забрали у меня время, которое я могла бы провести с сыном!" Если бы два года назад спросили, что для меня самое важное в жизни, стопроцентно бы ответила: "Музыка". Сейчас самое главное — семья", - признается Джамала.

Малыш родился буквально перед стартом съемок проекта "Голос страны", где его звездная мама была тренером. Джамала испытывала в этот период настоящее блаженство.

Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

"Эмир-Рахман появился за две недели до прямых эфиров шоу "Голос країни". Все это время я проводила с ним. Мне было настолько хорошо, я боялась, что вообще перестану заниматься музыкой. Даже муж говорил: "Слушай, может, ты куда-нибудь выйдешь?" А я не хотела, кайфовала дома", - рассказала певица.

Мальчик был на грудном вскармливании. Это был сложный период для артистки – она даже просила не назначать интервью, ведь была истощенной и уставшей. Так продолжалось, пока Эмир-Рхману не исполнилось семь месяцев.

Фото: Джамала (instagram.com/elle_ukraine)

"Все женщины, которые кормят, — героини. Это самый тяжелый труд, который только может быть. По затратам энергии равносильно тренировке и забирает столько сил, что даже формулировать мысли тяжело, путаешь элементарные слова, типа "пол" и "потолок". Я просила вообще не назначать никаких интервью в этот период. Эмир-Рахман был на грудном вскармливании до семи месяцев, после этого мне сразу стало легче. Когда активно работаешь, долго кормить сложно", - делится Джамала.

Звезда рассказала о своих родах, а также отметила, что довольно быстро пришла в форму после появления на свет малыша.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

"Не скажу, что родить легко. Хотя непосредственно роды у меня длились всего 20 минут. Да и форма восстановилась достаточно быстро — ровно через девять месяцев. Помню, я думала, как симметрично все устроено: сначала девять месяцев набираешь вес, потом девять месяцев сбрасываешь лишнее", - удивляется она.

Звездная мама поделилась секретом, как ей удалось быстро восстановить прежние формы. Оказалось, что она не слишком жалует спорт, но обожает поесть.

"Я не особо фанатично занималась спортом и не сидела на диетах, хотя старалась не переедать. Иногда ходила на йогу и плавала в бассейне. За время беременности набрала тринадцать килограммов. Больше поправилась, когда кормила. Сейчас собираюсь вернуть спорт в свою жизнь, потому что очень люблю поесть", - призналась Джамала.