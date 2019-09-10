"Самый сок": MARUV заинтриговала деталями участия в Танцах со звездами 2019

Как обычно, MARUV и JAY снялись в яркой бэкстейдж-фотосессии
MARUV (Анна Корсун) не перестает от эфира к эфира шоу Танцы со звездами 2019 удивлять своих поклонников уникальными бэкстейдж-фото. Вместе со своим партнером по проекту, танцором JAY Корсун после каждого эфира делает яркие кадры в новых образах. Не стал исключением и третий выпуск (8 сентября). Напомним, что по результатам голосования зрителей, проект покинула пара СерегаСерьога - Аделина. При этом судья проекта Влад Яма не согласен с таким решением зрителей. Хореограф подчеркнул, что во время третьего эфира было как минимум три пары, которые танцевали хуже Сереги.
А вот MARUV и JAY пока что держаться в топе. Хотя их позиции от эфира к эфиру падают. Если в первом эфире члены жюри “определили” их на третье место. То в третьем эфире контемпорари MARUV и JAY оценили в 24 балла, а это 6 место.
Но похоже, что сама Корсун по этому поводу не расстраивается. Певица лишь поблагодарила поклонников за голоса, а также отметила, что приготовила еще немало интересного.
“Спасибо всем что поддержали нашу пару на этом эфире Танцы со звездами 2019. Мы с JAY приготовили ещё столько много всего интересного, а самый сок приберегли на самый конец. Так что следите за нами и до встречи в воскресенье”, - пишет MARUV.
Свой пост она традиционно сопроводила яркими бэкстейдж-фото.
MARUV и JAY во время третьего эфира Танцы со звездами 2019 (фото: instagram.com/maruvofficial)
Поклонники певицы также поспешили прокомментировать ее новый пост. И в целом похвалить пару:
Скриншот комментариев: instagram.com/maruvofficial
Также предлагаем вспомнить, какое же представление подготовили MARUV и JAY для третьего эфира “Танцев”.
MARUV и JAY – Контемпорари – Танцы со звездами 2019
Результат голосования членов жюри по итогам третьего эфира
Напомним, ранее MARUV откровенно рассказала о непростой школе жизни. По словам певицы, вокальная карьера у нее начиналась со стрипклубов и караоке-баров, где можно было "получить по лицу".