"Самий сік": MARUV заінтригувала деталями участі в Танцях з зірками 2019

Як зазвичай, MARUV і JAY знялися в яскравій бекстейдж-фотосесії
MARUV (Анна Корсун) не перестає від ефіру до ефіру шоу Танці з зірками 2019 дивувати своїх шанувальників унікальними бекстейдж-фото. Разом зі своїм партнером по проекту, танцюристом JAY Корсун після кожного ефіру робить яскраві кадри в нових образах. Не став винятком і третій випуск (8 вересня). Нагадаємо, що за результатами голосування глядачів, проект залишила пара Серьога - Аделіна. При цьому суддя проекту Влад Яма не згоден з таким рішенням глядачів. Хореограф підкреслив, що під час третього ефіру було як мінімум три пари, які танцювали гірше Серьоги.
А ось MARUV і JAY поки що тримаються в топі. Хоча їхні позиції від ефіру до ефіру падають. Якщо в першому ефірі члени журі "визначили" їх на третє місце. У третьому ефірі контемпорарі MARUV і JAY оцінили в 24 бали, а це 6 місце.
Але схоже, що сама Корсун з цього приводу не переймається. Співачка лише подякувала шанувальникам за голоси, а також зазначила, що приготувала ще чимало цікавого.
“Спасибі всім що підтримали нашу пару на цьому ефірі Танці з зірками 2019. Ми з JAY приготували ще стільки багато всього цікавого, а самий сік приберегли на самий кінець. Так що стежте за нами і до зустрічі в неділю", - пише MARUV.
Свій пост вона традиційно супроводжувала яскравими бекстейдж-фото.
MARUV і JAY під час третього ефіру Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/maruvofficial)
Шанувальники співачки також поспішили прокоментувати її новий пост. І в цілому похвалити пару:
Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial
Також пропонуємо згадати, який же танець підготували MARUV і JAY для третього ефіру "Танців".
MARUV і JAY – Контемпорарі – Танці з зірками 2019
Результат голосування членів журі за підсумками третього ефіру
Нагадаємо, раніше MARUV відверто розповіла про непросту школу життя. За словами співачки, вокальна кар'єра у неї починалася зі стрипклубів і караоке-барів, де можна було отримати по обличчю".