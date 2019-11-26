"Самый сексуальный сезон": Кухар в пикантном платье откровенно высказалась о Танцах со звездами 2019

Танцы со звездами 2019 подошли к своему логическому завершению – в воскресенье, 24 ноября, отгремел финал проекта и стали известны имена победителей. Звездные судьи, ведущие и участники тепло попрощались со зрителями для того, чтобы встретиться на главном паркете страны уже в следующем году. Свою благодарственную речь на странице в Instagram разместила и Екатерина Кухар, которая назвала минувший сезон "самым сексуальным".

Прима-балерина показала свой роскошный наряд для финала от украинского бренда Pollardi. Кстати, в прошлом году она также блистала в "голом" платье от этой марки. А позже, через год, Катя Осадчая примерила точно такое же платье для светского выхода.

Екатерина выбрала соблазнительный наряд в пол с прозрачным верхом, украшенным фигурной россыпью камней и длинной черной юбкой годе. Макияж – естественный с акцентом на выразительные глаза, волосы идеально-гладко уложены.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

На серии фото судья Танцев со звездами 2019 позирует в компании коллег – Франциско Гомеса, Григория Чапкиса и Влада Яма, а также руководителя шоу Владимира Завадюка.

В своей торжественной речи Екатерина поблагодарила всех причастных к уже минувшему сезону проекта, который стал историей.

Фото: Екатерина Кухар на финале Танцев со звездами 2019 (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Одновременно радостно и почему-то грустно..." Дорогие мои... Это был самый сексуальный сезон шоу Танцы со звездами не только в Украине, но и уверена, во всем мире! Мы старались создать для вас удивительный мир, где танец правит бал и где каждый раскрывает свой талант по максимуму! Мы это сделали. Люблю вас всех бесконечно...Ваша железная бабочка", - написала она под вереницей кадров.

Поклонники балерины не удержались от комплиментов ее роскошному образу. Даже фэшн-фотограф Соня Плакидюк не смогла скрыть свой восторг. "Восхитительная", - написала она.

Прекрасна

Вы такая красавица

Любима наша прима! Так справжня!

Очень красивая балерина!

Бесконечно красивая

Катя, ви чарівна

Как всегда, вы – неподражаемая

Ваше вбрання було сексуальне і образ просто вау

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль красовалась на финале Танцев со звездами 2019 в атласном платье в пол от именитого бренда.