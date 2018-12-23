"Самые красивые ноги": жена Дениса Беринчика поразила фигурой

Фото: Лиана Фищук (instagram.com/liana.07.07)

Поклонники восхитились стройной фигурой женщины

Супруга украинского боксера Дениса Беринчика Лиана Фищук вызвала фурор среди поклонников своей идеальной фигурой. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, на одном из снимков женщина демонстрирует подтянутую фигуру и стройные ноги на фоне зеленого поля. Это стало причиной восхищения со стороны пользователей.

Фото: Лиана Фищук (instagram.com/liana.07.07)

"У кого самые красивые ноги? Правильно. У Лианы", - сказала пользователь Виктория Желман.

Фото: Лиана Фищук (instagram.com/liana.07.07)

"Шикарная", - уточнила юзер Лера Горготская.

"Идеальная фигура", - подчеркнул пользователь ApuLook.

"Великолепно выглядите", - сказал пользователь Оксана Беркам.

Скриншот комментариев (instagram.com/liana.07.07)

Кстати, в воскресенье, 23 декабря, Денис Беринчик победил Росеки Кристобаля на седьмом раунде, после чего стал обладателем вакантного титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Перед боем Беринчик устроил настоящее шоу: переодевшись в костюм "Супер Марио" из одноименной игры вышел побеждать.

Напомним, что в сети восторгаются уверенной победой Беринчика.

Ранее мы писали, что украинский боксер Беринчик сразится за титул WBO International.