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Само совершенство: Белла Хадид блеснула роскошным телом и упругими ягодицами

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.07.2019 - 21:29
Само совершенство: Белла Хадид блеснула роскошным телом и упругими ягодицами
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

22-летняя красотка показала новые кадры из недавней съемки

Белла Хадид, которая недавно снялась в роскошной фотосессии для известного французского глянца, продолжает делиться жаркими кадрами. Напомним, съемка, устроенная ELLE, получилась невероятно стильной и получила массу восторженных отзывов. Белла примерила женственные платья и более соблазнительные наряды, которые подчеркнули ее стройную фигуру и пышные формы.

Само совершенство: Белла Хадид блеснула роскошным телом и упругими ягодицамиСамо совершенство: Белла Хадид блеснула роскошным телом и упругими ягодицамиСамо совершенство: Белла Хадид блеснула роскошным телом и упругими ягодицамиБелла демонстрирует безупречное тело (фото: instagram.com/bellahadid) 

Именно в таком образе она и предстала в последнем посте. Белла примерила полупрозрачное боди с длинными рукавами и высокими вырезами на бедрах. Такой крой выгодно подчеркнул тонкую талию и упругие ягодицы, на которых и сделала акцент младшая Хадид. Дополняют ее образ широкополая полосатая шляпка и изысканные драгоценности с камнями.

Само совершенство: Белла Хадид блеснула роскошным телом и упругими ягодицамиДевушка обожает откровенные съемки (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, хотя Белла и много времени проводит в зале, оттачивая фигуру, на самом деле она не такая уж фанатка спорта и правильного образа жизни. На ее странице в Instagram можно чаще увидеть картофель фри, пиццу и гамбургеры, чем соки и салаты. А также селфи с номеров в отелях, чем из фитнес-зала. Сама она в интервью подтверждает это, отшучиваясь, что "лучшая ее диета – пицца".

Само совершенство: Белла Хадид блеснула роскошным телом и упругими ягодицамиБелла часто снимается для глянцевых изданий (фото: instagram.com/bellahadid) 

Но как-то нелюбовь к спорту и любовь к вредностям сыграла со знаменитой моделью недобрую шутку. В 2017-м году Хадид принимала участие в ежегодном шоу бельевого бренда Victoria's Secret и попала в настоящий скандал. Виной тому – ягодицы. Но если сегодня они в центре внимания благодаря своей безупречной форме, то тогда они показались поклонникам именитой марки плоскими, вялыми и совершенно непригодными для того, чтобы демонстрировать белье такого уровня.

Само совершенство: Белла Хадид блеснула роскошным телом и упругими ягодицамиБелла на показе Victoria's Secret (фото: instagram.com/bellahadid) 

Ситуацию к тому же усугубляли безупречные тела соседок по подиуму – Кэндис Свейнпол, Адрианы Лимы, Алессандры Амбросио и других. Белла не стала отвечать хейтерам. Но и публиковать горячие фото в купальниках не перестала. А также, видимо, все же отправилась в спортзал. Сегодня ее фигура вызывает только восхищение!  

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