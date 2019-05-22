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Пляжная красотка: Белла Хадид похвасталась спортивной фигурой в чувственной съемке Vogue Испания

Lite » Мода 22.05.2019 - 11:56
Пляжная красотка: Белла Хадид похвасталась спортивной фигурой в чувственной съемке Vogue Испания
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель засыпала сеть горячими образами для глянца

Белла Хадид продолжает восхищать поклонников профессиональными успехами и своей необычной красотой. В этот раз 22-летняя супермодель стала героиней испанского Vogue. Нужно отметить, что это уже пятая обложка для знаменитого глянца за этот год. Съемка на берегу моря вышла чувственной, стильной и атмосферной – как и подобает первой летней обложке. К слову, журнал представил сразу две: одна черно-белая в духе высокой моды, а вторая яркая и "живая". Как Vogue, так и сама модель уже выложили в сеть массу кадров с фотосессии. Снимала Беллу знаменитый фешн-фотограф Зои Гроссман.

Пляжная красотка: Белла Хадид похвасталась спортивной фигурой в чувственной съемке Vogue ИспанияПляжная красотка: Белла Хадид похвасталась спортивной фигурой в чувственной съемке Vogue ИспанияИспанский Vogue  представил две обложки со знаменитой моделью (instagram.com/bellahadid)

"Новый Vogue Испания, июнь 2019-го года. Зо, спасибо тебе за то, что ты есть! Твоя энергия, талант, лучший тип перфекционистских тенденций плюс твое волнение и любовь – это все! Это было невероятное время, и я очень рада, что еще много впереди! Спасибо этой прекрасной команде! Я люблю тебя! @voguespain".

Пляжная красотка: Белла Хадид похвасталась спортивной фигурой в чувственной съемке Vogue ИспанияПляжная красотка: Белла Хадид похвасталась спортивной фигурой в чувственной съемке Vogue ИспанияПляжная красотка: Белла Хадид похвасталась спортивной фигурой в чувственной съемке Vogue ИспанияПляжная красотка: Белла Хадид похвасталась спортивной фигурой в чувственной съемке Vogue ИспанияПляжная красотка: Белла Хадид похвасталась спортивной фигурой в чувственной съемке Vogue Испания22-летняя модель засыпала сеть горячими снимками из нового номера (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла показала массу стильных вещей от Paco Rabanne, Miu Miu, Burberry и более демократичных, включая Mango. На большинстве фото она блистает в разнообразных купальниках, демонстрируя свою безупречную спортивную фигуру. Также были кадры, где она примерила массу других немаловажных предметов летнего гардероба: серебристую блузку в пайетках, которая поможет блистать на всех вечеринках, джинсовую куртку и красный свитер для прохладных вечеров, белую рубашку, короткие шорты с высокой талией и розовые широкие брюки – для жарких дней.

Пляжная красотка: Белла Хадид похвасталась спортивной фигурой в чувственной съемке Vogue ИспанияПляжная красотка: Белла Хадид похвасталась спортивной фигурой в чувственной съемке Vogue ИспанияПляжная красотка: Белла Хадид похвасталась спортивной фигурой в чувственной съемке Vogue ИспанияПляжная красотка: Белла Хадид похвасталась спортивной фигурой в чувственной съемке Vogue Испания

Красотка блистает в пляжной съемке (фото: instagram.com/bellahadid)

"Дайте мне глоток и пляж, и я счастливая девушка", – подытожила красотка под фото, где она сидит в куртке горчичного цвета и держит в руке стакан охлаждающего напитка. Поклонники остались в восторге от фото, поспешив поделиться своими впечатлениями.

Пляжная красотка: Белла Хадид похвасталась спортивной фигурой в чувственной съемке Vogue Испания

Супермодель примерила массу ярких чувственных образов (фото: instagram.com/bellahadid)

  • Так ооочень красива, мой ангел.
  • Идеальна, я люблю тебя.
  • Я в восторге от этой обложки.
  • Ты так прекрасна.
  • Ты выглядишь такой свободной и милой. Твоя лучшая фотосессия, я так люблю это.
  • Хочу быть как Белла.
  • Это мои любимые кадры из всех, где ты снималась.
  • Девушка-мечта!
  • О божее!
  • Безусловно, моя любимая обложка.

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