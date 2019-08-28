Само очарование: Ольга Фреймут поразила точеной фигурой в облегающих брюках

Телеведущая активно снимается в новом шоу "Роман с Ольгой"
Ольга Фреймут достаточно долгое время не баловала поклонников новыми “творческими вызовами”. А также стильными образами, которые демонстрируют тонкое чувство стиля украинской телеведущей. Наконец, многотысячная армия подписчиков Фреймут дождалась от своей любимицы новостей. Ольга активно снимается в новом проекте на телеканале “Интер”, который телезрители смогут увидеть уже этой осенью - в сентябре!
На своей страничке в сети instagram Фреймут активно публикует бэкстейдж-фото со съемок. При этом Ольга отметила, что новое шоу будет называться “Роман с Ольгой”. Получилась забавная игра слов. Дело в том, что соведущего Фреймут зовут Роман Кадемин - ведущий телеканала “Интер”.
Так, Фреймут показала сразу два ультрастильных образа с насыщенного съемочного дня.
На первом фото Ольга позирует в очень романтичном и нежном образе. На Ольге - зеленая юбка-плиссе длины миди. Образ дополняет свободная блуза с флористическим принтом, также зеленого цвета. На ножках - белоснежные туфли на шнуровке.
Стильна Ольга Фреймут на съемках нового шоу “Роман с Ольгой” (фото: instagram.com/freimutolia)
Также Ольга показала более детально свой яркий макияж, в центре которого - жирные стрелки. Также мейкап сделан с акцентом на губы нежно-персикового оттенка.
Фото: instagram.com/freimutolia
Кроме того, у себя в разделе сториз Фреймут опубликовала фото еще одного не менее роскошного и эффектного образа. Только на этот раз - более делового.
Ольга позирует в черных брюках-клеш, которые во всей красе демонстрируют идеальные формы телеведущей. В брюки заправлена блуза бежевого оттенка, с длинными рукавами и воротом на шнуровке. Волосы Фреймут распущены и ниспадают крупными прядями на плечи.
Также на фото с Ольгой позирует и ее соведущий Роман Кадемин.
Стильна Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
“Программа об отношениях “Роман с Ольгой”, сентябрь”, - лаконично подписала одно из фото Ольга.
А вот поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее первый образ.
Скриншот комментариев: instagram.com/freimutolia
Напомним, ранее Фреймут умилила редким фото мужа с детьми. Телеведущая опубликовала очень трогательное фото, на котором дочка нежно обнимает папу. Тогда Фреймут подписала снимок: "Моя любовь".