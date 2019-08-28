Сама чарівність: Ольга Фреймут вразила витонченою фігурою в облягаючих штанях

Ольга Фреймут досить довгий час не радувала шанувальників новими "творчими викликами". А також стильними образами, які демонструють тонке відчуття стилю української телеведучої. Нарешті, багатотисячна армія прихільників Фреймут дочекалася від своєї улюблениці новин. Ольга активно знімається в новому проекті на телеканалі "Інтер", який телеглядачі зможуть побачити вже цієї осені - у вересні!

На своїй сторінці в мережі instagram Фреймут активно публікує бекстейдж-фото зі зйомок. При цьому Ольга зазначила, що нове шоу буде називатися "Роман з Ольгою". Вийшла кумедна гра слів. Справа в тому, що співведучого Фреймут звати Роман Кадемін - ведучий телеканалу "Інтер".

Так, Фреймут показала відразу два ультрастильных образи з насиченого робочого дня.

На першому фото Ольга позує в дуже романтичному і ніжному образі. На Ользі - зелена спідниця-плісе довжини міді. Образ доповнює вільна блуза з флористичним принтом, також зеленого кольору. На ніжках - білі туфлі на шнурівці.

Стильно Ольга Фреймут на зйомках нового шоу "Роман з Ольгою" (фото: instagram.com/freimutolia)

Також Ольга показала більш детально свій яскравий макіяж, в центрі якого - жирні стрілки. Також макіяж зроблений з акцентом на губи ніжно-персикового відтінку.

Фото: instagram.com/freimutolia

Крім того, у себе в розділі сторіз Фреймут опублікувала фото ще одного не менш розкішного і ефектного образу. Тільки на цей раз - більш ділового.

Ольга позує в чорних брюках-кльош, які у всій красі демонструє ідеальні форми телеведучої. Заправлена в брюки блуза бежевого відтінку, з довгими рукавами і коміром на шнурівці. Волосся Фреймут розпущене і спадає великими пасмами на плечі.

Також на фото з Ольгою позує і її співведучий Роман Кадемін.

Стильно Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

"Програма про стосунки "Роман з Ольгою", вересень", - лаконічно підписала одне з фото Ольга.

А ось шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її перший образ.

"Елегантна і вишукана, як завжди"

"Дуже гарний мейк, але це не ваші очі, Оля) Вашою візитною карткою є природна краса!"

"Дуже добре, вам так личить"

"Красуня!"

"Неймовірно красивий образ"

"Стильна, красива, чарівна"

Скріншот коментарів: instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, раніше Фреймут умилила рідкісним фото чоловіка з дітьми. Телеведуча опублікувала дуже зворушливе фото, на якому дочка ніжно обіймає тата. Тоді Фреймут підписала знімок: "Моя любов".