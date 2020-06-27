Самая нежность: чувственная Каменских в одном халате показала, чем занялась на рассвете

Певица показала, как начинает утро
Настя Каменских привыкла рано вставать. Она признается, что ложится около 9 вечер, чтобы подняться с солнечными лучами – так певице удается сделать массу дел в течение дня и все успеть! Артистка решила поделиться летним утренним фото в лучах восходящего ласкового солнца и показать, как начинается ее утро. Настя позирует на террасе своего загородного дома, расположившись на шезлонге.
Звезда облачена в белый халатик из натуральной ткани, который позволил ей обнажить стройные ножки. Она обняла колени и чуть подалась вперед. Ни грамма макияжа на лице и нежный взгляд в камеру придают рассветному кадру ообую нежность и чувственность.
"Магия солнца", - подписала на испанском фото Настя, ведь она серьезно изучает этот язык и не только поет, но уже и отлично разговаривает на нем.
Настя Каменских показала нежное утренее фото (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники были покорены нежным фото своей любимицы и не жалели комплиментов.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Потап и Настя Каменских показали счастливое семейное утро дома и научили, как начинать правильно день.
Автор: Lite