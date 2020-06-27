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Сама ніжність: чуттєва Каменських в одному халаті показала, що зайнялася на світанку

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Співачка показала, як починає ранок

Настя Каменських звикла рано вставати. Вона зізнається, що лягає близько 9 вечора, щоб піднятися з сонячними променями – так співачці вдається зробити масу справ протягом дня і все встигнути! Артистка вирішила поділитися літнім ранковим фото в променях висхідного ласкавого сонця і показати, як починається її ранок. Настя позує на терасі свого заміського будинку, розташувавшись на шезлонгу.

Зірка одягнена в білий халатик з натуральної тканини, який дозволив їй оголити стрункі ніжки. Вона обняла коліна і трохи подалася вперед. Ні грама макіяжу на обличчі і ніжний погляд в камеру надають світанвому кадру ообую ніжність і чуттєвість.

"Магія сонця", - підписала іспанською фото Настя, адже вона серйозно вивчає цю мову і не тільки співає, але вже і чудово розмовляє на ній.

Настя Каменських показала ніжне ранкове фото (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники були підкорені ніжним фото своєї улюблениці і не шкодували компліментів.

  • Ти наша королева краси
  • Така ніжна
  • Сама сама мила
  • Красива
  • Така милашка
  • Сексуальне ранок
  • Дуже гарно
  • Ви такі красиві, так гарно відпочиваєте, ви така молодчинка, так талановито співаєте, займаєтесь спортом, гарно готуєте, викладаєте неймовірні фото та відео, ви такі стильні, у вас так багато модних речей,ви як супер модель дуже красиві
  • Прекрасна
  • Милашество

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Потап і Настя Каменських показали щасливий сімейний ранок вдома і навчили, як правильно починати день.

Автор: Lite

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