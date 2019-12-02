Самая красивая на вечеринке: дочь Оли Поляковой сорвала овации фото в вечернем платье

Старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша, внешне очень похожа насвою знаменитую маму - девочке не раз сообщали об этом поклонники певицы. Она также собирается связать свою жизнь с шоу-бизнесом,увлекается музыкой и поет (кстати, девочка даже выступила на дне рождения Леси Никитюк и подарила ей кавер хита Рианны). Кроме того, Маша активно занимается модельным бизнесом и снимается в эффектных фотосетах. Она охотно делится с подписчиками в Instagram кадрами и яркими моментами из повседневной жизни. Так, Маша оубликовала касочный снимок в вечернем платье, на котором позирует в компании друзей. Снимок был сделан этим летом.

Девушка облачилась в длинное блестящее платье в пол с пикантным разрезом . Она позирует вместе с подругой в коктейльном наряде с перьями и двумя мальчиками-подростками в строгих костюмах. Снимок вышел живым и эмоциональным.

Маша дополнила праздничный лук босоножками на выском каблуке, красиво уложила волосы и сделала эффектный макияж.

Маша Полякова с друзьями (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Я была одной из самых красивых девочек на всех вечеринках", - призналась воодушевленная Маша.

Комментаторы тут же принялись обсуждать образ девушки и в который раз вспомнили о ее маме и их схожести.

Вы так похожи с Олей, красотки

Машуля, ты шикарная!

Машуня, фото – огонь

Так и есть, не стесняйся своей красоты, и не парься на счёт хейтеров

Машка самая красивая

С такой мамой ты всегда самая красивая

Скриншот комментариев

Напомним, что дочь Оли Поляковой, Маша раззадорила сеть вопросом о любимом человеке.