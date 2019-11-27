Хватаюсь за голову: Оля Полякова призналась, планирует ли отправить дочерей учиться за границу

Фото: Оля Полякова ( instagram.com/polyakovamusic)

Певица отметила, что обе ее девочки очень самостоятельные

Украинская "Королева ночи" Оля Полякова уже 15 лет замужем - недавно певица изрядно удивила поклонников откровениями о ссорах с супругом, а также о том, кто на самом деле главный кормилец в их семье. В интервью "Каравану историй" звезда также рассказала о своих дочерях - 14-летней Маше и 8-летней Алисе и призналась, думала ли она отправить их учиться за границу.

Артистка считает, что не стоит давить на детей или заставлять их делать то, что хочется вам - они должны идти своим путем.

"Я поняла, что мы приходим в этот мир одни и дети нам даны не для того, чтобы нас развлекать или чтобы они потом отплатили нам за нашу доброту. Мои дети даны мне, чтобы выкормить их, дать образование, если они опять же захотят его получить… А дальше они выберут свой путь и ничего мне и мужу не будут должны. И, если честно, мы им тоже. Может, я выскажу непопулярную мысль. Мы часто слышим о том, что дети – самое главное в жизни. Это правда, но лишь в том случае, если ты не видишь смысл в самом себе. Почему часто люди ужасаются, когда видят, что родители не общаются с детьми? В этом для меня нет никакого ужаса. Если ты сумел построить отношения с совершенно отличным от тебя человеком, ты с ним общаешься. А сколько я вижу искалеченных судеб из-­за того, что родители были абьюзерами для своих детей… Хотя можно было не поддерживать отношений с абьюзером­-матерью и не жить с ней в одной квартире. Нужно уметь сепарироваться", - поделилась Полякова.

Конечно же, детей следует направлять и учить хорошему.

"Мои дети научили меня тому, что нужно не долбить их своими представлениями о жизни, а дать им жить свою. Конечно, я их направляю. Даю представление о том, что хорошо и что плохо. Хотя, наверное, только "не убий" однозначно является плохим. Но, если кто­-то полезет убивать твоего ребенка, вот что делать? Все зависит от обстоятельств. Почему нельзя это или то? Кто так сказал?" - размышляет певица.

Фото: Оля Полякова с дочерьми (karavan.ua)

Исполнительница похвасталась успехами старшей дочери и призналась, что была бы не против отправить ее учиться за границей - но только если девочка сама будет этого хотеть.

"Маше – четырнадцать, Алисе – восемь. У них большая разница в возрасте, поэтому у каждой – свои интересы, которые не пересекаются. Вот старшей бы думать о том, что делать в жизни дальше, но пока у нее даже нет понимания, чего бы она хотела. И если Маша вдруг захочет учиться за границей, то мы уже упускаем время. Самая большая проблема – она совершенно не хочет уезжать из дому, и заставить что­-то сделать без ее желания я не могу и не хочу. Мне, конечно, многие говорят, что детей нужно отпускать в самостоятельную жизнь, зря она сидит дома… Но у нее ведь и здесь самостоятельная жизнь. Она ведет свою страничку в Инстаграме и уже там деньги зарабатывает. Ко всем тем изумительным фотосессиям, которые она постит, я не имею никакого отношения Недавно увидела какое-­то новое ее фото и спрашиваю: "А когда у тебя была эта съемка?" Я даже не знала. Фотографы находят Машу сами, она с ними сама договаривается. И у дочери уже сто пятьдесят тысяч подписчиков. Так что, если бы она захотела, я бы отправила ее куда-­то учиться. Она уже достаточно взрослая для этого", - рассказала Оля.

Фото: дочь Оли Поляковой Маша (instagram.com/polyakovamusic)

А вот что касается младшей Алисы - звездная мама категорически против, ведь она еще слишком маленькая и должна быть со своей семьей.

"А вот когда мне говорят, что надо бы отправить за границу восьмилетнюю Алису, что это пойдет на пользу ее будущему, я хватаюсь за голову. Для меня это такая дикость! Мне кажется, что важнее всего для будущего такого маленького ребенка – это быть рядом с мамой и своей семьей. Тогда звучит другой аргумент: а как же английский язык? На что я всегда отвечаю: "В Англии нет ни одного сантехника и безработного, который бы не говорил по­-английски", - заявила артистка.

Фото: дочь Оли Поляковой Алиса (instagram.com/polyakovamusic)

Она также поведала об увлечениях малышки и добавила, что обе дочки пошли в нее своей самостоятельностью.

"У Алисы свои увлечения. Она обожает лазить по деревьям, по кустам, в огороде. Босая, в трусах и с распущенными волосами все лето – такой вот чумазый Маугли, который даже не дает себя расчесать. И все это очень прикольно выглядит: Алиса, с самодельным луком и стрелами на голом торсе, взбирается на гироскутер и гоняет на нем везде. А я это постоянно снимаю на видео. Это какая-­то фантастическая сказка, а не ребенок! Она и осенью, когда похолодало, не стала одеваться. Приходила домой холодная, замерзшая. И ведь не заболела же ни разу! В одном мои дочери точно одинаковые: даже в восемь лет младшая тоже самостоятельная! Недавно с двумя пересадками летела в Лос-­Анджелес без сопровождающего. У нее была стыковка семь часов – и ничего. Ребенок без проблем нашел все гейты и ни в чем не ошибся. В этом они обе, конечно, похожи на меня", - отметила Полякова.

Фото: дочери Оли Поляковой Маша и Алиса (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова откровенно высказалась о возможном пополнении в семье и рождении мальчика.