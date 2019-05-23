Самая красивая невеста: Настя Каменских показала первое фото перед свадьбой с Потапом

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Невеста позирует в одном только халате

Свадьба Потапа и Насти по предварительной информации в СМИ должна стартовать уже в 16:00 в одном из загородных комплексов под Киевом. Ранее журналисты попали на роскошную территорию, где полным ходом идет подготовка к самуму ожидаемому торжеству в украинском шоу-бизнесе.

Пока что счастливые Потап и Настя не спешат делиться подробностями этого события. Да и, скорее всего, у них на это сегодня времени. Зато Настя Каменских все же немного развеяла напряженное ожидание поклонников. Так, на своей instagram-страничке Каменских опубликовала интригующее фото.

На черно-белом снимке Настя стоит спиной к камере у окна. На ней – белоснежный халат с надписью на спине – Невеста! Волосы заплетены в аккуратный пучок на затылке. Она руками придерживает тюли.

Певица сопроводила свое фото лишь двумя хештегами: #bride #bearanddiamond – что с английского переводится как "невеста", а также "медведь и бриллиант". Не сложно догадаться, что так символически друг друга называют Потап и Настя.

Настя Каменских в предвкушении свадьбы с Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти пришли в неописуемый восторг от ее нового фото:

Свадьба белых лебедей!!! Любви вам и Счастья!

Самая красивая невеста!

Мы плачем от радости!! Ты невероятная!

Удачной свадьбы!

Самая красивая невеста, Потапу очень повезло!

Счастья и семейного благополучия)

Оочень рада за вас! Счастья вам от всей души и красивых, милых деток)

Колечко уже на ручке)

Классно, очень рада за вас)

Какая же красивая! Будьте счастливы каждый момент совместной жизни!

Счастья вам и вечной любви!

Напомним, ранее Потап подтвердил свадьбу с Каменских откровенным клипом-посвящением. В песне есть трогательные слова: "У нас будут красивые дети". Песню Потап представил сегодня, 23 мая.

Сразу же за ним Каменских растрогала сеть признанием в любви Потапу. Певица трогательно поблагодарила Потапа за понимание, за то, что был готов скрывать их тайну от посторонних долгое время.

И кстати, сын Тины Кароль уже успел мило поздравил Потапа и Настю со свадьбой .