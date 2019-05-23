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Найкрасивіша наречена: Настя Каменських показала перше фото перед весіллям з Потапом

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.05.2019 - 15:20
Найкрасивіша наречена: Настя Каменських показала перше фото перед весіллям з Потапом
Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Наречена позує в одному тільки халаті

Весілля Потапа і Насті за попередньою інформацією в ЗМІ має стартувати вже в 16:00 в одному із заміських комплексів під Києвом. Раніше журналісти потрапили на розкішну територію, де повним ходом йде підготовка до найбільш очікуваного свята в українському шоу-бізнесі.

Поки що щасливі Потап і Настя не поспішають ділитися подробицями цієї події. Та й, швидше за все, у них на це немає часу. Зате Настя Каменських все ж трохи розвіяла напружене очікування шанувальників. Так, на своїй instagram-сторінці Каменських опублікувала інтригуюче фото.

На чорно-білому знімку Настя стоїть спиною до камери біля вікна. На ній – білосніжний халат з написом на спині – Наречена! Волосся заплетене в акуратний пучок на потилиці. Вона притримує руками тюлі.

Співачка супроводила своє фото лише двома хештегом: #bride #bearanddiamond – що з англійської перекладається як "наречена", а також "ведмідь і діамант". Не складно здогадатися, що так символічно один одного називають Потап і Настя.

Найкрасивіша наречена: Настя Каменських показала перше фото перед весіллям з Потапом

Настя Каменських в передчутті весілля з Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті прийшли в невимовний захват від її нового фото:

  • Весілля білих лебедів!!! Любові вам і Щастя!
  • Найкрасивіша наречена!
  • Ми плачемо від радості!! Ти неймовірна!
  • Вдалого весілля!
  • Найкрасивіша наречена, Потапу дуже пощастило!
  • Щастя і сімейного благополуччя)
  • Дууже рада за вас! Щастя вам від усієї душі і гарних, милих діток)
  • Колечко вже на ручці)
  • Класно, дуже рада за вас)
  • Яка ж красива! Будьте щасливі кожен момент сумісного життя!
  • Щастя вам і вічного кохання!

Нагадаємо, раніше Потап підтвердив весілля з Каменських відвертим кліпом-присвятою. В пісні є зворушливі слова: "У нас будуть гарні діти". Пісню Потап представив сьогодні, 23 травня.

Одразу ж за ним Каменських зворушила мережу визнанням в любові Потапу. Співачка зворушливо подякувала Потапу за розуміння, за те, що був готовий приховувати їх таємницю від сторонніх довгий час.

І до речі, син Тіни Кароль вже встиг мило привітав Потапа і Настю з весіллям .

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