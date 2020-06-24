Самая красивая в мире: Бритни Спирс восхитила стройной фигурой и цветущим внешним видом

Бритни Спирс в который раз восхитила поклонников цветущим внешним видом. Она показала несколько селфи, на которых предстала в уже ставшем привычным для нее образе. Главные его составляющие: укороченная блуза с рукавами-фонариками, шнуровкой на груди и цветастым принтом, чокер с бусами, а также высокий хвост и макияж с аккуратно подведенными глазами. По своему обыкновению, певица выложила сразу несколько однотипных фото: по всей видимости, звезда не могла определиться. На некоторых она улыбается и выглядит счастливой и беззаботной.

Новое фото певицы (фото: instagram.com/britneyspears)

Поэтому такой позитивный пост весьма порадовал фанатов 39-летней знаменитости. Многие отметили, что выглядит Бритни очень хорошо. Но были и те, кто встревожился из-за манеры поста.

Самая красивая во всем мире

Красотка, красотка, красотка

Ты выглядишь так замечательно!

Это смущает меня

Она великолепна, но неужели никого не беспокоит ее макияж глаз?

Худая королева

Ты выглядишь отлично с этой подводкой

Ты мое солнце

Ты такая красивая, ты делаешь мои дни намного лучше

С тобой все в порядке?

Сестренка, с тобой все хорошо?

Это одна-единственная поза, которую она знает?

Мамочки, где ее брови?

Твоя улыбка такая красивая

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/britneyspears)

Позже звезда выложила ролик, в котором поздравила своих поклонников из ЛГБТК-сообществ. «Счастливого Pride Month!!! Я очень люблю своих фанатов ЛГБТК +... Вы все приносите мне столько радости, и я горжусь тем, что поддерживаю вас !!!!». Для этого ролика она переоделась, примерив черное платье с длинными полупрозрачными рукавами и оборками.