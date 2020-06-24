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Найкрасивіша на світі: Брітні Спірс захопила стрункою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом

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Співачка порадувала шанувальників

Брітні Спірс вкотре вразила шанувальників квітучим зовнішнім виглядом. Вона показала кілька селфі, на яких постала у вже звичному для неї образі. Головні його складові: коротка блуза з рукавами-ліхтариками, шнурівкою на грудях і кольоровим принтом, чокер з намистом, а також високий хвіст і макіяж з акуратно підведеними очима. За своїм звичаєм, співачка виклала відразу кілька однотипних фото: як видно, зірка не могла визначитися. На деяких вона посміхається і виглядає щасливою і безтурботною.

Нове фото співачки (фото: instagram.com/britneyspears)

Тому такий позитивний пост вельми порадував фанатів 39-річної знаменитості. Багато відзначили, що Брітні виглядає дуже добре. Але були і ті, хто занепокоївся через манери поста.

  • Найкрасивіша у всьому світі
  • Красуня, красуня, красуня
  • Ти виглядаєш так чудово!
  • Це бентежить мене
  • Вона чудова, але невже нікого не турбує її макіяж очей?
  • Худа королева
  • Ти виглядаєш чудово з цією підведкою
  • Ти моє сонце
  • Ти така красива, ти робиш мої дні набагато краще
  • З тобою все в порядку?
  • Сестричка, з тобою все добре?
  • Це одна-єдина поза, яку вона знає?
  • Матусі, де її брови?
  • Твоя усмішка така красива

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/britneyspears)

Пізніше зірка виклала ролик, в якому привітала своїх прихильників з ЛГБТК-спільнот. «Щасливого Pride Month!!! Я дуже люблю своїх фанатів ЛГБТК +... Ви всі приносите мені стільки радості, і я пишаюся тим, що підтримую вас !!!!». Для цього ролика вона переодяглася, примірявши чорне плаття з довгими напівпрозорими рукавами і оборками.

Автор: Lite

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