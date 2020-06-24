Найкрасивіша на світі: Брітні Спірс захопила стрункою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом

Брітні Спірс вкотре вразила шанувальників квітучим зовнішнім виглядом. Вона показала кілька селфі, на яких постала у вже звичному для неї образі. Головні його складові: коротка блуза з рукавами-ліхтариками, шнурівкою на грудях і кольоровим принтом, чокер з намистом, а також високий хвіст і макіяж з акуратно підведеними очима. За своїм звичаєм, співачка виклала відразу кілька однотипних фото: як видно, зірка не могла визначитися. На деяких вона посміхається і виглядає щасливою і безтурботною.

Нове фото співачки (фото: instagram.com/britneyspears)

Тому такий позитивний пост вельми порадував фанатів 39-річної знаменитості. Багато відзначили, що Брітні виглядає дуже добре. Але були і ті, хто занепокоївся через манери поста.

Найкрасивіша у всьому світі

Красуня, красуня, красуня

Ти виглядаєш так чудово!

Це бентежить мене

Вона чудова, але невже нікого не турбує її макіяж очей?

Худа королева

Ти виглядаєш чудово з цією підведкою

Ти моє сонце

Ти така красива, ти робиш мої дні набагато краще

З тобою все в порядку?

Сестричка, з тобою все добре?

Це одна-єдина поза, яку вона знає?

Матусі, де її брови?

Твоя усмішка така красива

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/britneyspears)

Пізніше зірка виклала ролик, в якому привітала своїх прихильників з ЛГБТК-спільнот. «Щасливого Pride Month!!! Я дуже люблю своїх фанатів ЛГБТК +... Ви всі приносите мені стільки радості, і я пишаюся тим, що підтримую вас !!!!». Для цього ролика вона переодяглася, примірявши чорне плаття з довгими напівпрозорими рукавами і оборками.