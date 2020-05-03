Сама женственность! Маша Ефросинина в эффектном платье рассказала о своем режиме и отношении к моде

Маша Ефросинина - признанная икона стиля и многие поклонники берут с нее пример при подборе нарядов. Даже на карантине телеведущая старается оставаться в тренде, ведь она так скучает по светским выходам и роскошным нарядам! Она призвала всех не забывать о своем внешнем виде и показала, куда можно "выгулять" стильный аутфит - так, артистка отправилась выносить мусор в полупрозрачном платье с анималистичным принтом. При этом звезда выступает за осознанное потребление и против покупки и складирования ненужных вещей.

Ефросинина приняла участие в проекте "Привычка быть осознанным", в рамках которого рассказала о своем отношении к моде и вещам, а также дала небольшое интервью о своем режиме дня и жизни на карантине.

Маша также снялась в атмосферной и стильной фотосессии в женственном и элегантном наряде, с которым у нее связаны особые воспоминания. Ведущая позировала на диване и подоконнике в коротком клетчатом платье с глубоким декольте и темно-зеленых туфлях на шпильке. На лицо она нанесла нюдовый макияж, а волосы собрала в гладкий хвост.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Когда Лера @borodina предложила стать героиней проекта #ПривычкаБытьОсознанным , я сразу согласилась! Во-первых, всё, что делает Лера и ее детище @ohmylook , всегда пропитано любовью к женщинам. Во-вторых, мне так хочется, чтобы мы не забывали, жизнь продолжится в другом измерении, но в ней всегда должно остаться место красоте и взаимоподдержке. В-третьих, мне сильно перестраиваться на осознанность не нужно: Я — абсолютный адепт нового движения устойчивой моды. Я из тех людей, которые сами научились зарабатывать деньги. Все, что имею на сегодняшний день, заработала абсолютно самостоятельно. И никогда у меня не было желания транжирить деньги. Я очень хорошо знаю им цену и знала всегда. Они никогда не давались мне легко. Поэтому все мои потребительские привычки очень осознанные", - поделилась знаменитость.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Раскрыла она и историю платья, которое решила отдать на этот проект.

"В OML! я отдаю удивительное, красивое, по-своему уникальное платье. Это бренд @_labelone_ , его создавала для меня Оксана Берг @ovberg, моя очень хорошая подруга. Это модель-трансформер и его баска может носиться в виде баски, а может становиться красивым воротником. Это платье идеально на мне сидит, и я понимаю, что оно невероятно женственное. В нем я провела своё самое первое выступление в Киеве, когда еще не была настолько опытна, и зал в полторы тысячи женщин меня сильно пугал. Все самые трогательные свои эмоции я пережила в нем. С такими вещами я редко расстаюсь — у них есть своя история. Но ради такого благого дела, как #привычкабытьосознанным, я отдаю его с легким сердцем", - призналась Ефросинина.

Рассказала теледива и о своем отношении к моде и вещам - она старается покупать такие наряды и аксессуары, чтобы они служили ей как можно дольше.

"Да, с ростом материальных возможностей, я стала позволять себе роскошные вещи. Это больше всего касается аксессуаров. Я люблю красивые сумки, обувь, аксессуары и верхнюю одежду. Обожаю солнцезащитные очки — у меня несметная коллекция. Но в догонку ко всем вопросам о slow fashion, хочу сказать, что они тоже в этой концепции. Все мои сумки великих брендов — они вечные. Я не знаю, передам ли я их своей дочери и будет ли она их носить, но они точно когда-то будут достаточно красивой, если не реликвией, то дорогим винтажем. Поэтому мне повезло — мои сознание и рациональность, моё отношение к деньгам максимально давно сделали меня адептом устойчивой моды. Хотя, конечно, я очень люблю красивые вещи и, повторюсь, это преимущественно — аксессуары. У меня нет практически ни одной бездумно купленной вещи, поэтому я не могу с ними бездумно расставаться. Я дарю их своим приятельницам или же продаю на своей странице, а средства от продажи отправляю на благотворительность. Мне кажется, что так вещи отправятся в хорошее плавание", - отметила Маша.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

На карантине звезда старается все же придерживаться строгого графика, заниматься спортом и много времени уделять сыну Саше.

"Мои дни достаточно режимные. Я стараюсь вставать в одно и то же время и так же системно завтракать. А дальше — все в графике! ZOOM-собрания, бытовые дела и дети, дети, дети! Дни пролетают очень быстро и незаметно. К сожалению, на карантине у меня не получается читать, потому что дел, которыми я раньше не занималась, действительно стало в разы больше. Единственное, что я стала использовать — это совмещение занятий на беговой дорожке и просмотр сериалов. Я смотрю полторы серии и быстрым шагом прохожу свои 7-8 км. Мне очень нравится эта компиляция, она достаточно эффективна.

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К огромному сожалению, у меня пауза в медитации, которая в моем случае — полная тишина хотя бы 40 минут. А сейчас не получается. Санюшке 5.5 лет и мне практически невозможно на час остаться одной. Очень скучаю по этим моментам. Считаю, что медитация очень сильно помогает, а точнее — помогла бы психологическому состоянию.

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В последние несколько лет я уже научилась тщательно продумывать целесообразность своих действий. Анализировать их, спрашивать, для чего мне это нужно и нужно ли вообще. Думаю, что карантин укрепит меня в этих размышлениях, потому что не знаю другой такой возможности — оценить свое время", - поведала артистка.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Она поддерживает новые правила безопасности, которые вошли в нашу жизнь с началом пандемии коронавируса, и хотела бы, чтобы они вошли у нас в привычку.

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"Мне нравятся меры гигиены, которые сейчас введены и думаю, что я стану одной из последователей таких правил. Кажется, Covid-19 начал некую новую эпоху других вирусов, новых испытаний для здоровья человека. Я была на съёмке Всеукраинской школы онлайн и обратила внимание на то, что звукорежиссер, который вешал мне петличку, был в перчатках и в маске. И мне это понравилось. Я поняла, что хочу, чтобы это стало нормой в обиходе людей, незнакомых друг с другом", - призналась Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина в летящем наряде покорила зажигательным танцем с сыном.