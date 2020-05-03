Сама жіночність! Маша Єфросиніна в ефектній сукні розповіла про свій режим і ставлення до моди

Маша Єфросиніна - визнана ікона стилю і багато шанувальників беруть з неї приклад при підборі нарядів. Навіть на карантині телеведуча намагається залишатися в тренді, адже вона так сумує за світськими виходами і розкішними вбраннями! Вона закликала всіх не забувати про свій зовнішній вигляд і показала, куди можна "вигуляти" стильний аутфит - так, артистка вирушила виносити сміття в напівпрозорому платті з анімалістичним принтом. При цьому зірка виступає за свідоме споживання і проти покупки і складування непотрібних речей.

Єфросиніна взяла участь у проекті "Звичка бути усвідомленим", в рамках якого розповіла про своє ставлення до моди і речей, а також дала невеличке інтерв'ю про свій режим дня і життя на карантині.

Маша також знялася в атмосферній і стильній фотосесії в жіночному і елегантному вбранні, з яким у неї пов'язані особливі спогади. Ведуча позувала на дивані і підвіконні в короткому картатому платті з глибоким декольте і темно-зелених туфлях на шпильці. На обличчя вона завдала нюдовий макіяж, а волосся зібрала в гладкий хвіст.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Коли Лера @borodina запропонувала стати героїнею проекту #ПривычкаБытьОсознанным , я відразу погодилася! По-перше, все, що робить Лера і її дітище @ohmylook , завжди просякнуте любов'ю до жінок. По-друге, мені так хочеться, щоб ми не забували, життя продовжиться в іншому вимірі, але в ньому завжди повинне залишитися місце красі і взаємопідтримці. По-третє, мені сильно перебудовуватися на усвідомленість не треба: Я — абсолютний адепт нового руху стійкої моди. Я з тих людей, які самі навчилися заробляти гроші. Все, що маю на сьогоднішній день, заробила абсолютно самостійно. І ніколи в мене не було бажання тринькати гроші. Я дуже добре знаю їм ціну і знала завжди. Вони ніколи не давалися мені легко. Тому всі мої споживчі звички дуже усвідомлені", - поділилася знаменитість.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Розкрила вона і історію сукні, яку вирішила віддати на цей проект.

"В OML! я віддаю дивовижне, красиве, по-своєму унікальне плаття. Це бренд @_labelone_ , його створювала для мене Оксана Берг @ovberg, моя дуже хороша подруга. Це модель-трансформер і його баска може носитися у вигляді баски, а може ставати красивим коміром. Ця сукня ідеально на мені сидить, і я розумію, що вона неймовірно жіночна. В ній я провела свій перший виступ у Києві, коли ще не була настільки досвідчена, і зал у півтори тисячі жінок сильно мене лякав. Всі самі зворушливі свої емоції я пережила в ній. З такими речами я рідко розлучаюся — у них є своя історія. Але заради такої благої справи, як #привычкабытьосознанным, я віддаю його з легким серцем", - зізналася Єфросиніна.

Розповіла теледіва і про своє ставлення до моди і речей - вона намагається купувати такі наряди і аксесуари, щоб вони служили їй як можна довше.

"Так, із зростанням матеріальних можливостей, я стала дозволяти собі розкішні речі. Це найбільше стосується аксесуарів. Я люблю красиві сумки, взуття, аксесуари верхній одяг. Обожнюю сонцезахисні окуляри — у мене чимала колекція. Але в догонку до всіх питань про slow fashion, хочу сказати, що вони теж в цій концепції. Всі мої сумки великих брендів — вони вічні. Я не знаю, чи передам я їх своїй дочці і чи буде вона їх носити, але вони точно колись будуть досить красивою, якщо не реліквією, дорогим винтажем. Тому мені пощастило — мої свідомість і раціональність, моє ставлення до грошей максимально давно зробили мене адептом стійкої моди. Хоча, звичайно, я дуже люблю красиві речі і, повторюся, це переважно — аксесуари. У мене немає практично жодної бездумно купленої речі, тому я не можу з ними бездумно розлучатися. Я дарую своїм приятелькам або ж продаю на своїй сторінці, а кошти від продажу відправляю на благодійність. Мені здається, що так речі вирушать в хороше плавання", - зазначила Маша.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

На карантині зірка намагається все ж дотримуватися суворого графіка, займатися спортом і багато часу приділяти синові Сашкові.

"Мої дні досить режимні. Я намагаюся вставати в один і той же час і так само системно снідати. А далі — все в графіку! ZOOM-зборів, побутові справи і діти, діти, діти! Дні пролітають дуже швидко і непомітно. На жаль, на карантині у мене не виходить читати, тому що справ, якими я раніше не займалася, дійсно стало більше. Єдине, що я стала використовувати — це поєднання занять на біговій доріжці і перегляд серіалів. Я дивлюся півтори серії і швидким кроком проходжу свої 7-8 км. Мені дуже подобається ця компіляція, вона досить ефективна.

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На превеликий жаль, у мене пауза в медитації, яка в моєму випадку — повна тиша хоча б 40 хвилин. А зараз не виходить. Санюшке 5.5 років і мені практично неможливо на годину залишитися одній. Дуже сумую за цим моментам. Вважаю, що медитація дуже сильно допомагає, а точніше — допомогла б психологічному стану.

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В останні кілька років я вже навчилася ретельно продумувати доцільність своїх дій. Аналізувати їх, питати, для чого мені це потрібно і чи потрібно взагалі. Думаю, що карантин зміцнить мене в цих роздумах, бо не знаю іншої такої можливості — оцінити свій час", - розповіла артистка.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Вона підтримує нові правила безпеки, які увійшли в наше життя з початком пандемії коронавіруса, і хотіла б, щоб вони увійшли у нас в звичку.

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"Мені подобаються заходи гігієни, які зараз введені і думаю, що я стану одним з послідовників таких правил. Здається, Covid-19 почав якусь нову епоху інших вірусів, нових випробувань для здоров'я людини. Я була на зйомці Всеукраїнської школи онлайн і звернула увагу на те, що звукорежисер, який вішав мені петличку, був у рукавичках і масці. І мені це сподобалося. Я зрозуміла, що хочу, щоб це стало нормою в побуті людей, незнайомих один з одним", - зізналася Єфросиніна.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна в летючому вбранні підкорила запальним танцем з сином.