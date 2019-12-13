Сама нежность: Злата Огневич растрогала сеть фото с младенцем

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Певица снялась в атмосферном рождественском проекте "Сила поколений"

Украинская певица Злата Огневич продолжает радовать и удивлять своих поклонников - так, на днях она выпустила арт-проект на трек "Чом ти не прийшов", при этом в клипе артистка снялась полностью обнаженной. Отметим, что этот ролик стал таким себе мини-фильмом о жизни Златы и о тех запретах, которые накладываются на нас с детства и потом мешают во взрослой жизни.

А в пятницу, 13 декабря Огневич порадовала еще одной премьерой - певица представила альбом украинских народных песен в авторской обработке под названием "Сила поколінь". Исполнительница анонсировала его выход невероятно нежным фото, которое опубликовала на своей странице в Instagram. Оно стало обложкой нового альбома.

На снимке Злата запечатлена с младенцем на руках - она нежно прижала его к себе и закрыла глаза. На артистке приспущенная с плеч белая рубашка, а на голове - диадема с крыльями.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Наш різдвяний проект #СилаПоколінь Будь- ласка, качайте, слухайте і підтримуйте, вже на Apple Music. Доречі, сьогодні День народження прекрасного українського композитора Леонтовича, його «Щедрик» знає весь світ. Коли ми готували цей альбом і я побачила партитуру Щедрика, я зраділа неймовірно, бо це була моя дитяча мрія- заспівати її. Дякую талановитому саундпродюсеру реліза Михайлу Некрасову за КОЖЕН особливий трек!" - поделилась Огневич.

Фолловеры звезды поспешили отметить, что ребенок ей очень "идет", а также оставили много растроганных комментариев.

Прекрасно смотришься

Так мило буся

Мадонна з немовлям

Дуже гарне фото! Ніжне!!!

Златочка! Перевершили сам портрет Джоконди

Фото-сама ніжність

Тобі личить

Дивлячись на фото - це ВІЧНІСТЬ і ПОЄЗІЯ.... у нашвм раї на зеилі... є Злата

Як ніжно

Злата вы будете великолепной матерью и я искренне вам этого желаю

Це вже ваше?! Нічого собі!!!

Дуже гарно, дивовижно, чуттєво! Дякую!

Невероятно красиво, пррсто божественно

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, ранее Огневич вспомнила о самом незабываемом новогоднем подарке. Который, кстате, ей подарила бабушка.