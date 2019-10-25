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Мое тело - моя правда: Злата Огневич в новой песне "Богиня" призвала всех украинок полюбить себя

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.10.2019 - 13:39
Мое тело - моя правда: Злата Огневич в новой песне "Богиня" призвала всех украинок полюбить себя
Злата Огневич (фото: пресс-служба)

Украиноязычный трек носит важный социальный призыв

Новый хит "Богиня" от украинской артистки Златы Огневич обращен к теме самооценки каждой из женщин, а также о суперсиле, которая помогает ежедневно ощущать себя богиней. Злата Огневич в этот раз спела об одной из самых важных тем современности - о том, как важно ценить себя и принимать, ведь именно это и является движущей силой перемен к лучшему. Для певицы эта песня является биографической, так как она неоднократно говорила в интервью, что только сейчас наконец-то чувствует себя гармонично, и поэтому решила поделиться своим мироощущением с публикой.

Злата Огневич - Богиня

- Мы часто недовольны собой, своей жизнью. Девушки - недовольны фигурой, кожей или другими моментами, которые считают недостатками. А ведь на самом деле - внутри каждого живёт настоящий Герой, а внутри каждой - прекрасная Богиня! - комментирует премьеру нового трека Злата Огневич.

Мое тело - моя правда: Злата Огневич в новой песне &quot;Богиня&quot; призвала всех украинок полюбить себя

Авторство трека "Богиня" принадлежит молодой нашумевшей исполнительнице Jerry Heil, а саундпродюсером выступил The Maneken.

Каждая строка премьеры "Богиня" пропитана силой и возвеличивает женщину как лучшее творение этой Вселенной. Новый трек артистки можно будет услышать на концертах в рамках ее большого тура "Чекай" по городам Украины.

Напомним, предыдущий хит от Златы Огневич "Солодка кара" стал лидером сводного хит-парада украинских радиостанций.

Напомним, ранее Настя Каменских кардинально сменила имидж для нового клипа "ELEFANTE"! Певица предстала в очень непривычном образе блондинки, еще и с короткой стрижкой.

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Новости Украины Злата Огневич
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