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Злата Огневич снялась полностью обнаженной в арт-проекте "Чом ти не прийшов" (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.12.2019 - 15:16
Злата Огневич снялась полностью обнаженной в арт-проекте "Чом ти не прийшов" (видео)
Злата Огневич в новой видеоработе (фото: пресс-служба артистки)

Для Златы Огневич это первая  подобная концептуальная видеоработа, в которой она решилась на довольно смелый шаг

Популярная артистка Злата Огневич продолжает открывать новые грани своего творчества и в то же время - удивлять поклонников откровенными образами. Арт-проект на трек "Чом ти не прийшов" пропитан символизмом и поднимает вопросы, на которые нет единого ответа, ибо каждый зритель сможет увидеть свое, исходя из своего опыта и восприятия. Благодаря киношному режиссеру Максу Литвинову, эта видеоработа стала мини-фильмом о жизни Златы и о тех запретах, которые накладываются на нас с детства и которые проецируют многие события в нашей уже взрослой жизни.

Злата Огневич - Чом ти не прийшов

"Я открытый человек, люблю заниматься исследованием себя и своих глубин, стучаться в подсознание. Я открыта для всяческих экспериментов, если это про искусство в первую очередь. На сцене, в клипах, в кино возможно все. Я не раздеваюсь ради того, чтобы раздеться и показать, какая красивая у меня фигура. Это совсем не об этом. Это все о символах, как у того же Ларса фон Триера, где каждая деталь пропитана символизмом. Я за искусство в первую очередь, и мне несложно быть откровенной, если этого требует творчество", - комментирует выход новой видеоработы Злата Огневич.

Злата Огневич снялась полностью обнаженной в арт-проекте &quot;Чом ти не прийшов&quot; (видео)

Помимо выхода видеоработы "Чом ти не прийшов", уже в эту пятницу, 13 декабря, Злата Огневич презентует альбом украинских народных песен в авторской обработке под названием "Сила поколінь".

"Я хотела добавить атмосферы Рождества и порадовать всех меломанов, которые любят наши украинские песни, известные всему миру", - так комментирует выход предстоящего альбома Злата Огневич.

Злата Огневич в новой видеоработе (фото: пресс-служба артистки)

Напомним, ранее Огневич вспомнила о самом незабываемом новогоднем подарке. Который, кстате, ей подарила бабушка.

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Новости Украины Злата Огневич
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