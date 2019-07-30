Сама нежность: Тина Кароль заворожила уютным "домашним" фото

Артистка покорила комфортным образом и милым взглядом
В последнее время Тина Кароль просто-таки поражала и ошеломляла своих поклонников чувственными и откровенными снимками, на которых позирует в пикантных нарядах и соблазнительных позах. Однако артистка, судя по всему, решила разбавить эти горячие кадры и на новом фото предстала в совсем другом образе - нежном и каком-то "домашнем".
Певица опубликовала милый кадр, на котором она запечатлена в объемном белом свитере. Тина сложила руки вместе и прижала их к лицу и мило смотрит прямо в объектив.
По своему обыкновению, 34-летняя звезда не оставила никаких подписей под фото.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Подписчикам очень понравился такой нежный и женственный кадр и они искупали Кароль в теплых и душевных комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, Тина Кароль покорила соблазнительными изгибами на откровенном фото, вызвав восторг фанатов.
Как сообщалось ранее, недавно Тина Кароль восхитила лицом без макияжа. Поклонники отметили, что 34-летняя певица выглядит будто подросток.
Также мы писали о том, что не так давно Тина Кароль ошеломила сеть жгучим фото в красном платье. Выбранный наряд очень выгодно подчеркнул точеную фигуру певицы.