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Сама нежность: Тина Кароль заворожила уютным "домашним" фото


Артистка покорила комфортным образом и милым взглядом

В последнее время Тина Кароль просто-таки поражала и ошеломляла своих поклонников чувственными и откровенными снимками, на которых позирует в пикантных нарядах и соблазнительных позах. Однако артистка, судя по всему, решила разбавить эти горячие кадры и на новом фото предстала в совсем другом образе - нежном и каком-то "домашнем".

Певица опубликовала милый кадр, на котором она запечатлена в объемном белом свитере. Тина сложила руки вместе и прижала их к лицу и мило смотрит прямо в объектив.

По своему обыкновению, 34-летняя звезда не оставила никаких подписей под фото.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчикам очень понравился такой нежный и женственный кадр и они искупали Кароль в теплых и душевных комментариях.

  • Полярный медведик
  • Наземная, нежная и милая
  • Такая хрупкая и нежная. Такое сокровище нужно беречь, как хрустальную вазу 
  • Милашкаа
  • Такая девочка прям 
  • Мягенькая. Хочется обнять
  • Манюняяя! Ты такая милая! Наша любовь 
  • Нежная 
  • Волшебно
  • Милашка 
  • Танечка, девочка, котенок!
  • Такой ты мне нравишься больше... 
  • Все фото чётко нежные и в тоже время секс, любовь, высший пилотаж. ты ангел

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль покорила соблазнительными изгибами на откровенном фото, вызвав восторг фанатов.

Как сообщалось ранее, недавно Тина Кароль восхитила лицом без макияжа. Поклонники отметили, что 34-летняя певица выглядит будто подросток. 

Также мы писали о том, что не так давно Тина Кароль ошеломила сеть жгучим фото в красном платье. Выбранный наряд очень выгодно подчеркнул точеную фигуру певицы.

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