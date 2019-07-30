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Сама ніжність: Тіна Кароль заворожила затишним "домашнім" фото


Артистка підкорила комфортним образом і милим поглядом

Останнім часом Тіна Кароль просто-таки вражала і приголомшувала своїх шанувальників чуттєвими і відвертими знімками, на яких позує в яскравих нарядах і спокусливих позах. Однак артистка, судячи з усього, вирішила розбавити ці гарячі кадри і на новому фото постала в зовсім іншому образі - ніжному і якомусь "домашньому".

Співачка опублікувала милий кадр, на якому вона зображена в об'ємному білому светрі. Тіна склала руки й притулила їх до обличчя і мило дивиться прямо в об'єктив.

За своїм звичаєм, 34-річна зірка не залишила жодних підписів під фото.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Підписникам дуже сподобався такий ніжний і жіночний кадр і вони скупали Кароль в теплих і душевних коментарях.

  • Полярний ведмедик
  • Наземна, ніжна і мила
  • Така тендітна і ніжна. Такий скарб треба берегти, як кришталеву вазу
  • Милашкаа
  • Така дівчинка прям
  • М'яка. Хочеться обійняти
  • Манюняяя! Ти така мила! Наша любов
  • Ніжна
  • Чарівно
  • Милашка
  • Тетянка, дівчинка, кошеня!
  • Такий ти мені подобаєшся більше...
  • Всі фото чітко ніжні і водночас секс, любов, вищий пілотаж. ти ангел

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль підкорила спокусливими вигинами на відвертому фото, викликавши захоплення фанатів.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Тіна Кароль захопила обличчям без макіяжу. Шанувальники відзначили, що 34-річна співачка виглядає ніби підліток.

Також ми писали про те, що не так давно Тіна Кароль приголомшила мережу пекучим фото у червоному платті. Вибраний наряд дуже вигідно підкреслив фігуру співачки.

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