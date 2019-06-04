Сама нежность: Тина Кароль заворожила постельным снимком

В последнее время Тина Кароль регулярно балует своих фанатов снимками в Instagram - возможно, они не всегда новые, но поклонники рады каждый день видеть свежую публикацию от любимой певицы. При этом она нередко стала делиться нежными фото без макияжа и вычурных образов, восхищая своей естественной красотой. Таким вышел и крайний кадр в аккаунте звезды - на нем она запечатлена в постели.

На нежном черно-белом фото видно лишь лицо Тины, которая лежит на подушке и загадочно смотрит в камеру. Волосы артистки красиво растрепались, обнажив очаровательное ушко. Снимок вышел очень простой и в то же время завораживающий своей красотой.

Подписи под фото Тина по традиции не оставила.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики засыпали артистку комплиментами, заявляя, что они буквально умирают от ее поразительной красоты.

"Какая нежная фотография"

"Оуооуоуоу, какая красииивая, а взгляд"

"Просто неперевершена красуня неможливо відвести погляд, просто чарівна. як мені подобається твоя натуральна краса, вона мене заворожує"

"Яка неймовірна"

"Фото просто счастливой женщины :)"

"Магический взгляд, заворожила и приворожила"

"Глубокий взгляд прямо в сердце"

"Какая нежная. Безусловно, идет черно-белый, как никому"

"Я так люблю эти расчесанные брови"

"Красота спасает мир"

"Красивая такая"

"Дуже ніжно"

"Тина, не убивай нас своей красотой, но кому то же досталось этот Кенгурушик"

"Така ніжна як пелюсточка"

"Ты достойна тысячи комплиментов"

"Умираю, задыхаясь"

Напомним, Тина Кароль исполнила в Канаде свою детскую мечту - посетила Ниагарский водопад. Впечатляющими видео певица поделилась в сети.

Ранее Тина Кароль ошеломила роскошным образом в алом платье Louis Vuitton. На фотографии Тина Кароль позирует в платье на ярком фоне красного цвета.

Кстати, Тина Кароль вызвала фурор фотографией, на которой она позирует в белье.