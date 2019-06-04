Сама нежность: Тина Кароль заворожила постельным снимком

Певица очаровала поклонников естественной красотой
В последнее время Тина Кароль регулярно балует своих фанатов снимками в Instagram - возможно, они не всегда новые, но поклонники рады каждый день видеть свежую публикацию от любимой певицы. При этом она нередко стала делиться нежными фото без макияжа и вычурных образов, восхищая своей естественной красотой. Таким вышел и крайний кадр в аккаунте звезды - на нем она запечатлена в постели.
На нежном черно-белом фото видно лишь лицо Тины, которая лежит на подушке и загадочно смотрит в камеру. Волосы артистки красиво растрепались, обнажив очаровательное ушко. Снимок вышел очень простой и в то же время завораживающий своей красотой.
Подписи под фото Тина по традиции не оставила.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Подписчики засыпали артистку комплиментами, заявляя, что они буквально умирают от ее поразительной красоты.
Напомним, Тина Кароль исполнила в Канаде свою детскую мечту - посетила Ниагарский водопад. Впечатляющими видео певица поделилась в сети.
Ранее Тина Кароль ошеломила роскошным образом в алом платье Louis Vuitton. На фотографии Тина Кароль позирует в платье на ярком фоне красного цвета.
Кстати, Тина Кароль вызвала фурор фотографией, на которой она позирует в белье.