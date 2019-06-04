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Сама нежность: Тина Кароль заворожила постельным снимком


Певица очаровала поклонников естественной красотой

В последнее время Тина Кароль регулярно балует своих фанатов снимками в Instagram - возможно, они не всегда новые, но поклонники рады каждый день видеть свежую публикацию от любимой певицы. При этом она нередко стала делиться нежными фото без макияжа и вычурных образов, восхищая своей естественной красотой. Таким вышел и крайний кадр в аккаунте звезды - на нем она запечатлена в постели.

На нежном черно-белом фото видно лишь лицо Тины, которая лежит на подушке и загадочно смотрит в камеру. Волосы артистки красиво растрепались, обнажив очаровательное ушко. Снимок вышел очень простой и в то же время завораживающий своей красотой.

Подписи под фото Тина по традиции не оставила.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики засыпали артистку комплиментами, заявляя, что они буквально умирают от ее поразительной красоты.

  • "Какая нежная фотография"
  • "Оуооуоуоу, какая красииивая, а взгляд"
  • "Просто неперевершена красуня неможливо відвести погляд, просто чарівна. як мені подобається твоя натуральна краса, вона мене заворожує"
  • "Яка неймовірна"
  • "Фото просто счастливой женщины :)"
  • "Магический взгляд, заворожила и приворожила"
  • "Глубокий взгляд прямо в сердце"
  • "Какая нежная. Безусловно, идет черно-белый, как никому"
  • "Я так люблю эти расчесанные брови"
  • "Красота спасает мир"
  • "Красивая такая"
  • "Дуже ніжно"
  • "Тина, не убивай нас своей красотой, но кому то же досталось этот Кенгурушик"
  • "Така ніжна як пелюсточка"
  • "Ты достойна тысячи комплиментов"
  • "Умираю, задыхаясь"

Напомним, Тина Кароль исполнила в Канаде свою детскую мечту - посетила Ниагарский водопад. Впечатляющими видео певица поделилась в сети.

Ранее Тина Кароль ошеломила роскошным образом в алом платье Louis Vuitton. На фотографии Тина Кароль позирует в платье на ярком фоне красного цвета. 

Кстати, Тина Кароль вызвала фурор фотографией, на которой она позирует в белье.

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