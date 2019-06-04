Сама ніжність: Тіна Кароль заворожила постільним знімком

Останнім часом Тіна Кароль регулярно радує своїх фанатів знімками в Instagram - можливо, вони не завжди нові, але шанувальники раді кожен день бачити свіжу публікацію від улюбленої співачки. При цьому вона нерідко стала ділитися ніжними фото без макіяжу і химерних образів, захоплюючи своєю природною красою. Таким вийшов і крайній кадр в акаунті зірки - на ньому вона зображена в ліжку.

На ніжному чорно-білому фото видно лише обличчя Тіни, яка лежить на подушці і загадково дивиться в камеру. Волосся артистки красиво розтріпалося, оголивши чарівне вушко. Знімок вийшов дуже простий і в той же час зачаровує своєю красою.

Підпису під фото Тіна за традицією не залишила.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Підписники засипали артистку компліментами, заявляючи, що вони буквально помирають від її вражаючої краси.

"Яка ніжна фотографія"

"Оуооуоуоу, яка красииива, а погляд"

"Просто неперевершена красуня неможливо відвести погляд, просто чарівна. як мені подобається твоя натуральна краса, вона мене заворожує"

"Яка неймовірна"

"Фото просто щасливої жінки :)"

"Магічний погляд, заворожила і приворожила"

"Глибокий погляд прямо в серце"

"Яка ніжна. Безумовно, йде чорно-білий, як нікому"

"Я так люблю ці розчесані брови"

"Краса рятує світ"

"Гарна така"

"Дуже ніжно"

"Тіна, не вбивай нас своєю красою, але комусь же дісталася цей Кенгурушик"

"Така ніжна як пелюсточка"

"Ти гідна тисячі компліментів"

"Вмираю, задихаючись"

Нагадаємо, Тіна Кароль виконала в Канаді свою дитячу мрію - відвідала Ніагарський водоспад. Вражаючими відео співачка поділилася в мережі.

Раніше Тіна Кароль приголомшила розкішним образом в червоній сукні Louis Vuitton. На фотографії Тіна Кароль позує в сукні на яскравому тлі червоного кольору.

До речі, Тіна Кароль викликала фурор фотографією, на якій вона позує в білизна.