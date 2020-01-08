Сама нежность: 18-летняя дочь Синди Кроуфорд похвасталась сразу двумя татуировками

Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)

Кайя Гербер вошла в новый год 2020 с яркими обновлениями

Дочь популярной супермодели 90-х Синди Кроуфорд, не менее известная модель Кайя Гербер решила сделать в недавно наступившем 2020 году действительно что-то новое. 18-летняя звезда модных подиумов поспешила похвастаться яркими татуировками.

Изображения на теле получились очень нежными. При этом тату были сделаны в известном салоне “evantattoo” в Нью-Йорке, к услугам которого часто обращаются американские знаменитости.

Кайя пожелала, чтобы ей сделали сразу две татуировки. Теперь девушку всегда будут сопровождать два “аксессуара” - изображение маленькой веточки цветов (тату на запястье). А также оригинальное изображение объятий, которые сливаются в форму сердечка (на правом плече).

Новые тату Кайи Гербер (фото: instagram.com/evantattoo)

Из тату-салона Гербер сделала парочку фото. На одном из которых позирует с мастером, а также своим старшим братом - 20-летний Пресли Гербер. Отметим, что юноша также пробует свои силы в модельном бизнесе. Однако ему это менее интересно, чем его сестре. Да и парень не может похвастаться такой публичностью.

Кайя и Пресли Гербер (фото: instagram.com/evantattoo)

Отметим, что в прошлом году Кайя Гербер попала в светские хроники не только благодаря многочисленным успехам в сфере моды, но также и благодаря новостям в личной жизни. 18-летняя модель в октябре 2019 года была замечена в объятиях 26-летнего американского актера и сценариста Пита Дэвидсона.

При этом парень уже прославился как “голливудский сердцеед”. Один из самых обсуждаемых его романов - отношения с 46-летней актрисой Кэйт Бекинсейл (звезда фильмов “Ван Хельсинг”, “Перл-Харбор” и другие). При этом провстречались они всего 4 месяца, расставшись в апреле 2019 года. Уже в конце августа 2019-го стало известно, что Пит крутит роман с актрисой Маргарет Куэлли. Впрочем, и этот роман продлился недолго. Так как в октябре Пит Дэвидсон уже попал в объектив папарацци с красоткой Кайей Гербер.

Кайя Гербер и Пит Дэвидсон (скриншот: instagram.com/whowhatwear)

Кайя со своей звездной мамой Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/kaiagerber)

Напомним, ранее 53-летняя Синди Кроуфорд похвасталась стройным телом в женственном платье.