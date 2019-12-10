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Как же она роскошна! 53-летняя Синди Кроуфорд показала стройное тело в кожаном костюме

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.12.2019 - 19:27
Как же она роскошна! 53-летняя Синди Кроуфорд показала стройное тело в кожаном костюме
Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Модель показала карды со съемок

Синди Кроуфорд – культовая модель 90-х, которая в свои 53 выглядит не менее привлекательной, чем в молодости. Она постоянно радует поклонников селфи без макияжа, а во время съемок не отказывает себе в откровенных нарядах, демонстрируя точеную фигуру. Несколько часов назад на ее странице появился один из таких кадров.

Как же она роскошна! 53-летняя Синди Кроуфорд показала стройное тело в кожаном костюмеСинди для глянца (фото: instagram.com/cindycrawford)

Синди показала фото из германского Harper’s BAZAAR. Она позирует в оливкового оттенка кожаном костюме: удлиненном топе без рукавов и широких брюках, который подчеркнул ее тонкую талию, стройные бедра и рельефные руки. Завершает образ необычный макияж с коричневыми тенями и светлыми стрелками, а также укладка с легкими волнами. «Настроение понедельника», – написала звезда и отметила мастеров, работавших для номера.

Как же она роскошна! 53-летняя Синди Кроуфорд показала стройное тело в кожаном костюмеКак же она роскошна! 53-летняя Синди Кроуфорд показала стройное тело в кожаном костюмеКак же она роскошна! 53-летняя Синди Кроуфорд показала стройное тело в кожаном костюмеКак же она роскошна! 53-летняя Синди Кроуфорд показала стройное тело в кожаном костюмеСинди выглядит потрясающе! (фото: instagram.com/cindycrawford)

Для этой фотосессии Синди примерила массу других образов на холодный сезон. На обложке она появилась в белом пальто с высоким воротом. Также показала кадр, где примерила широкие белые брюки и накидку с бахромой. Снимки, где она закуталась в бежевого оттенка пальто, а также белое из фактурной ткани, получились по-настоящему уютными и стильными. На всех них модель выглядит молодо и свежо, словно ей не 53, а, как минимум, на 10 лет меньше.

Как же она роскошна! 53-летняя Синди Кроуфорд показала стройное тело в кожаном костюмеКак же она роскошна! 53-летняя Синди Кроуфорд показала стройное тело в кожаном костюмеСинди знает масу секретов молодости (фото: instagram.com/cindycrawford)

В предыдущих постах звезда вновь раскрыла несколько секретов своей неувядающей красоты. Первый – регулярный уход косметикой из собственноручно разработанной линии Meaningful Beauty. Второй – маски для лица. Синди показала кадр, где лежит на диване с маской на глазах и написала: «Ленивое воскресенье за тестированием японских паровых масок для глаз. Идеальное время, чтобы наверстать упущенное, в моей аудиокниге Giver of Stars».

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