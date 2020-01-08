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Сама ніжність: 18-річна дочка Сінді Кроуфорд похвалилася відразу двома татуюваннями

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2020 - 15:44
Сама ніжність: 18-річна дочка Сінді Кроуфорд похвалилася відразу двома татуюваннями
Кайя Гербер (фото: instagram.com/kaiagerber)

Кайя Гербер увійшла в новий рік 2020 з яскравими оновленнями

Донька популярної супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд, не менш відома модель Кайя Гербер вирішила зробити у новому 2020 році дійсно щось нове. 18-річна зірка модних подіумів поспішила похвалитися яскравими татуюваннями.

Зображення на тілі вийшли дуже ніжними. При цьому тату були зроблені в відомому салоні "evantattoo" в Нью-Йорку, до послуг якого часто звертаються американські знаменитості.

Кайя побажала, щоб їй зробили відразу два татуювання. Тепер дівчину завжди будуть супроводжувати два "аксесуари" - зображення маленької гілочки квітів (тату на зап'ясті). А також оригінальне зображення обіймів, які зливаються в форму сердечка (на правому плечі).

Сама ніжність: 18-річна дочка Сінді Кроуфорд похвалилася відразу двома татуюваннями

Сама ніжність: 18-річна дочка Сінді Кроуфорд похвалилася відразу двома татуюваннями

Нові тату Кайі Гербер (фото: instagram.com/evantattoo)

З тату-салону Гербер зробила кілька фото. На одному з яких позує з майстром, а також своїм старшим братом - 20-річний Преслі Гербер. Зазначимо, що юнак також пробує свої сили в модельному бізнесі. Однак йому це менш цікаво, ніж його сестрі. Та й хлопець не може похвалитися такою публічністю.

Сама ніжність: 18-річна дочка Сінді Кроуфорд похвалилася відразу двома татуюваннями

Кайя і Преслі Гербер (фото: instagram.com/evantattoo)

Відзначимо, що в минулому році Кайя Гербер потрапила в світські хроніки не тільки завдяки численним успіхам у сфері моди, але також і завдяки новинам в особистому житті. 18-річна модель у жовтні 2019 року була помічена в обіймах 26-річного американського актора і сценариста Піта Девідсона.

При цьому хлопець вже прославився як "голлівудський серцеїд". Один з найбільш обговорюваних його романів - відносини з 46-річною актрисою Кейт Бекінсейл (зірка фільмів "Ван Хельсінг", "Перл-Харбор" і інші). При цьому зустрічались вони всього 4 місяці, розлучившись в квітні 2019 року. Вже в кінці серпня 2019-го стало відомо, що Піт крутить роман з актрисою Маргарет Куеллі. Втім, і цей роман тривав недовго. Так як в жовтні Піт Девідсон вже потрапив в об'єктив папарацці з красунею Кайєю Гербер.

Сама ніжність: 18-річна дочка Сінді Кроуфорд похвалилася відразу двома татуюваннями

Кайя Гербер і Піт Девідсон (скріншот: instagram.com/whowhatwear)

Сама ніжність: 18-річна дочка Сінді Кроуфорд похвалилася відразу двома татуюваннями

Кайя зі своєю зірковою мамою Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/kaiagerber)

Нагадаємо, раніше 53-річна Сінді Кроуфорд похвалилася струнким тілом в жіночому платті.

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