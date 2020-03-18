Сама не была готова: Вика из НеАнгелов призналась, почему не вышла замуж

Участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха всегда на позитиве и заряжает им своих поклонников - так, недавно певица поделилась забавным видео, в котором показала свой оригинальный метод борьбы с коронавирусом. Артистка несколько лет встречалась с мужчиной и даже готовилась пойти под венец, однако в итоге свадьба не состоялась и они расстались. Девушка откровенно рассказала в интервью "Каравану историй", почему она до сих пор не замужем и какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой.

По словам Виктории, для нее очень важна карьера певицы и она не готова пожертвовать ней ради семьи. Именно это и стало проблемой в ее отношениях и в итоге привело к тому, что замуж она не вышла.

"Я должна была выйти замуж. Мне сделал предложение мужчина, с которым я встречалась три года. Он старше меня, успешный бизнесмен — у него крупное строительное дело. Он предлагал не только пожениться, но и сразу переехать в Испанию. Мне пришлось сказать ему правду: карьера для меня важнее. Если бы мы поженились, ни о какой музыке не могло бы идти и речи. Этот мужчина не позволил бы мне быть певицей. Мы с ним остались друзьями и за эти годы неоднократно встречались. Он женат, у него трое детей. И он как никто иной знает, что я слишком любила петь, чтобы отказаться от этого навсегда", - поделилась артистка.

Исполнительница также рассказала, каким должен быть идеальный для нее мужчина.

"В первую очередь, он должен быть добрым и духовно богатым человеком. Определенно самодостаточным, реализовавшимся в жизни. Он должен понимать, что даже в браке важно оставаться внутренне свободными людьми. Конечно, должен меня любить, а для меня любовь — это, в первую очередь, преданность и честность. Я бы хотела видеть рядом с собой человека, который бы полностью поддерживал меня, помогал во всех моих начинаниях и всячески способствовал этому, понимая мои интересы и почему это важно. Все­-таки я карьеристка и не собираюсь оставлять музыку даже ради семьи", - говорит Смеюха.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Что касается причин, почему не сложились ее отношения и брак, Вика считает, что и сама была не готова к этому, и что всему свое время.

"Недавно я осознала, что главная причина, почему я не замужем, не в том, что я не встречала таких мужчин. Я сама не была готова к серьезным отношениям, браку, рождению детей. Конечно, в период отношений я считала, что готова. Мне казалось, что я этого хотела, глядя на другие семьи…Но даже Никитин мне как­-то сказал, что я «поздняя», как и он. Кто­-то раньше выходит замуж и рожает ребенка, кто­-то позже. Я не считаю, что это плохо, просто так есть. И мне часто непонятно, почему люди считают нормальным задавать мне вопрос, отчего я до сих пор не замужем, подразумевая, что время идет, и возраст… Я его, кстати, не скрываю, я живу согласно своим ощущениям. Возраст — это же все условности, придуманные кем­-то до нас. Сколько бы тебе ни было лет, главное — не пропускать жизнь, развиваться, совершенствоваться и наслаждаться моментом", - отметила знаменитость.

Фото: Виктория Смеюха (karavan.ua)

При этом она хочет стать мамой и уверена, что отлично справится с этой ролью - а пока "тренируется" на своей племяннице.

"Сейчас же мне кажется, что я готова стать женой и мамой. И знаю точно, какой мамой я буду. Буду очень любить своего ребенка и все ему позволять. Когда ко мне в гости приезжает мама с племянницей Лизой, дочкой моей старшей сестры, я счастлива и отрываюсь по полной. Балую ее, рисую ей на лице все, что только можно — и «стрелки» на глазах, и губы ей крашу помадой. Она, кстати, и сама обожает делать себе макияж — это, наверное, семейное. Фотографирует себя на мой смартфон, а потом делает себе «мейкап» в программе. В какой­то степени с ее помощью я реализую свою тягу к изобразительному искусству, потому что сейчас рисую мало, несмотря на то, что давно купила себе краски…" - разоткровенничалась Вика.

Фото: Виктория Смеюха с племянницей (instagram.com/vikanablack)

Напомним, что ранее Вика из НеАнгелов показала счастливые фото из солнечной Испании.