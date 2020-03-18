Сама не була готова: Віка з НеАнгелів зізналася, чому не вийшла заміж

Учасниця групи НеАнгели Вікторія Смеюха завжди на позитиві і заряджає ним своїх шанувальників - так, нещодавно співачка поділилася забавним відео, в якому показала свій оригінальный метод боротьби з коронавірусом. Артистка кілька років зустрічалася з чоловіком і навіть готувалася піти під вінець, однак у підсумку весілля не відбулося і вони розлучилися. Дівчина відверто розповіла в інтерв'ю "Каравану історій", чому вона досі незаміжня і якого чоловіка хотіла б бачити поряд з собою.

За словами Вікторії, для неї дуже важлива кар'єра співачки і вона не готова пожертвувати нею заради сім'ї. Саме це і стало проблемою в її відносинах і в підсумку призвело до того, що заміж вона не вийшла.

"Я повинна була вийти заміж. Мені зробив пропозицію чоловік, з яким я зустрічалася три роки. Він старший за мене, успішний бізнесмен — у нього велика будівельна справа. Він пропонував не тільки одружитися, але і відразу переїхати в Іспанію. Мені довелося сказати йому правду: кар'єра для мене важливіша. Якби ми одружилися, ні про яку музику не могло йти й мови. Цей чоловік не дозволив би мені бути співачкою. Ми з ним залишилися друзями і за ці роки неодноразово зустрічалися. Він одружений, у нього троє дітей. І він як ніхто інший знає, що я дуже любила співати, щоб відмовитися від цього назавжди", - поділилася артистка.

Виконавиця також розповіла, яким повинен бути ідеальний для неї чоловік.

"У першу чергу, він повинен бути добрим і духовно багатою людиною. Безумовно самодостатнім, реалізованим в житті. Він повинен розуміти, що навіть у шлюбі важливо залишатися внутрішньо вільними людьми. Звичайно, повинен мене любити, а для мене любов — це, в першу чергу, відданість і чесність. Я б хотіла бачити поруч із собою людину, яка б повністю підтримувала мене, допомагала у всіх моїх починаннях і всіляко сприяла цьому, розуміючи мої інтереси і чому це важливо. Все-таки я кар'єристка і не збираюся залишати музику навіть заради сім'ї", - говорить Смеюха.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Що стосується причин, чому не склалися відносини і шлюб, Віка вважає, що і сама була не готова до цього, і що всьому свій час.

"Нещодавно я усвідомила, що головна причина, чому я не заміжня, не в тому, що я не зустрічала таких чоловіків. Я сама не була готова до серйозних стосунків, шлюбу, народження дітей. Звичайно, в період відносин я вважала, що готова. Мені здавалося, що я цього хотіла, дивлячись на інші сім'ї...Але навіть Нікітін мені якось сказав, що я «пізня», як і він. Хтось раніше виходить заміж і народжує дитину, хтось пізніше. Я не вважаю, що це погано, просто так є. І мені часто незрозуміло, чому люди вважають нормальним задавати мені питання, чому я досі не заміжня, маючи на увазі, що час йде, і вік... Я його, до речі, не приховую, я живу за своїми відчуттями. Вік — це ж все умовності, придумані кимось до нас. Скільки б тобі не було років, головне — не пропускати життя, розвиватися, удосконалюватися і насолоджуватися моментом", - зазначила знаменитість.

Фото: Вікторія Смеюха (karavan.ua)

При цьому вона хоче стати мамою і впевнена, що відмінно впорається з цією роллю - а поки "тренується" на своїй племінниці.

"Зараз мені здається, що я готова стати дружиною і мамою. І знаю точно, якою я буду мамою. Буду дуже любити свою дитину і все їй дозволяти. Коли до мене в гості приїжджає мама з племінницею Лізою, донькою моєї старшої сестри, я щаслива і відриваюся по повній. Балую її, малюю їй на обличчі все, що тільки можна — і «стрілки» на очах, і губи їй фарбую помадою. Вона, до речі, і сама обожнює робити собі макіяж — це, мабуть, сімейне. Фотографує себе на мій смартфон, а потім робить собі «мейкап» в програмі. В якийсь мірі з її допомогою я реалізую свою тягу до образотворчого мистецтва, тому що зараз малюю мало, незважаючи на те, що давно купила собі фарби..." - зізналася Віка.

Фото: Вікторія Смеюха з племінницею (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, що раніше Віка з НеАнгелів показала щасливі фото з сонячної Іспанії.