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Сама элегантность: Лилия Ребрик покорила эффектным образом в шикарном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.10.2019 - 10:56
Сама элегантность: Лилия Ребрик покорила эффектным образом в шикарном платье
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Теледива стала ведущей мероприятия

Лилия Ребрик не устает поражать и восхищать своих поклонников - ведущая едва ли не каждый день демонстрирует новые стильные образы, а кроме того, может похвастаться впечатляющей растяжкой - так, недавно артистка эффектно повторила знаменитый шпагат Жан-Клода Ван Дамма прямо в студии утреннего шоу! На днях она была ведущей мероприятия "Маю силу" в Киеве и конечно же очаровала своим элегантным и роскошным луком.

Лилия выбрала облегающее черное платье в пол, которое выгодно подчеркнуло изгибы ее точеной фигуры. Наряд украшен крупной оборкой в районе груди, а также прозрачными вставками ниже колена. Дополняют образ нежный макияж, красиво собранные волосы с оставленными у лица прядями и крупные серьги-висюльки.

На своей странице в Instagram артистка поделилась парой фото, на которых запечатлена в зале ресторана, а также со своим соведущим.

Сама элегантность: Лилия Ребрик покорила эффектным образом в шикарном платье

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Веду сьогодні з @german_greg_tv дуже важливий захід "Маю силу". Я вже в Києві. Дякую всім за підтримку і гарні слова!" - прокомментировала Ребрик.

Сама элегантность: Лилия Ребрик покорила эффектным образом в шикарном платье

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователям сети очень понравился наряд ведущей и они поспешили поделиться своими восхищенными отзывами.

  • Гарнюня
  • Неймовірно чарівна, як завжди
  • Шикарна дамочка!!!
  • Как всегда неотразимая!!!!!
  • Лилечка вы ШИКАааааааРНАЯ, платье просто бомба
  • Красуня
  • Супер! Яка ви чарівна!
  • Яка фігурааа...Ви дуже гарні
  • правда Вы супер!!!
  • Захоплююсь Вами і Вашим стилем, гармонія завжди!
  • Мої компліменти. Чарівно виглядаєте
  • Все мужчины о Вас мечтают 100%, Лилия!
  • Платье супер

Сама элегантность: Лилия Ребрик покорила эффектным образом в шикарном платье

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, лучезарная Лилия Ребрик устроила яркую и веселую осеннюю фотосессию со старшей дочерью Дианой.

Ранее Лилия Ребрик покорила роскошным образом в народном стиле. Ведущая появилась перед камерами в синем деловом костюме с юбкой-карандашом и кофточкой с баской

"Будто 16-ть!" Лучезарная Ребрик насладилась осенним солнцем вместе с доченькой "Красивая невеста": Лилия Ребрик очаровала фото в свадебном платье
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