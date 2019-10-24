Сама элегантность: Лилия Ребрик покорила эффектным образом в шикарном платье

Теледива стала ведущей мероприятия
Лилия Ребрик не устает поражать и восхищать своих поклонников - ведущая едва ли не каждый день демонстрирует новые стильные образы, а кроме того, может похвастаться впечатляющей растяжкой - так, недавно артистка эффектно повторила знаменитый шпагат Жан-Клода Ван Дамма прямо в студии утреннего шоу! На днях она была ведущей мероприятия "Маю силу" в Киеве и конечно же очаровала своим элегантным и роскошным луком.
Лилия выбрала облегающее черное платье в пол, которое выгодно подчеркнуло изгибы ее точеной фигуры. Наряд украшен крупной оборкой в районе груди, а также прозрачными вставками ниже колена. Дополняют образ нежный макияж, красиво собранные волосы с оставленными у лица прядями и крупные серьги-висюльки.
На своей странице в Instagram артистка поделилась парой фото, на которых запечатлена в зале ресторана, а также со своим соведущим.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Веду сьогодні з @german_greg_tv дуже важливий захід "Маю силу". Я вже в Києві. Дякую всім за підтримку і гарні слова!" - прокомментировала Ребрик.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Пользователям сети очень понравился наряд ведущей и они поспешили поделиться своими восхищенными отзывами.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, лучезарная Лилия Ребрик устроила яркую и веселую осеннюю фотосессию со старшей дочерью Дианой.
Ранее Лилия Ребрик покорила роскошным образом в народном стиле. Ведущая появилась перед камерами в синем деловом костюме с юбкой-карандашом и кофточкой с баской