Сам снимает: Потап с гордостью обратился к сыну-блогеру

Потап гордится достижениями своего единственного сына, 11–летнего Андрея Потапенко, в спорте и не только. Продюсер вместе с мальчиком с удовольствием играет в баскетбол, а также впервые появился с ним в прямом эфире шоу Танцы со звездами 2019. Потап и Андрей стали ведущими балкона, и сын рэпера отлично справился с новой для себя ролью! Кроме того, мальчик всерьез увлекся футболом, а также блогерством и стал активно развивать свой YouTube-канал. Гордый папа решил рассказать о достижениях Андрея в сториз Instagram.

Так, Потап опубликовал ссылку на свежее видео сына, где тот устроил настоящий футбольный батл со своим другом, юным влогером Матвеем.

"Я знаю, что ты сам снимаешь и монтируешь! Молодец! В 11 лет!" - написал восхищенный Потап.

Скриншот: instagram.com/realpotap

На видео Андрей и его друг Матвей поспорили, кто забьет больше красивых голов с различных точек. Ребята оказались настоящими профессионалами и вскоре счет сравнялся и стал 26-26. Тогда они приняли решение устроить серию пенальти. Хоть Андрей, к сожалению, пропустил гол от Матвея, зато он смонтировал отличный сюжет по мотивам спортивного челленджа.

Фото: сын Потапа с другом Матвеем (instagram.com/potapchiq)

Кстати, "саундтреком" к ролику стала песня группы MOZGI – "Хит моего лета". Андрей не собирается останавливаться на достигнутом, и пообещал в будущем еще порадовать подписчиков интересными видео. Кстати, на канале у мальчика уже более 13 тыс. подписчиков.

Видео: YouTube/potapchiq vlog

Ранее Потап показал стильные образы для поездки в Мехико. Продюсер отправился в столицу Мексики поддержать свою жену Настю Каменских, которая презентует новый хит ELEFANTE на местных радиостанциях и ТВ, а также активно дает интервью испаноязычным масс-медиа.