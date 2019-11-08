Сам знімає: Потап з гордістю звернувся до сина-блогера

Потап пишається досягненнями свого єдиного сина, 11–річного Андрія Потапенка, в спорті і не тільки. Продюсер разом з хлопчиком із задоволенням грає в баскетбол, а також вперше з'явився з ним у прямому ефірі шоу Танці з зірками 2019. Потап і Андрій стали ведучими балкона, і син репера відмінно впорався з новою для себе роллю! Крім того, хлопчик серйозно захопився футболом, а також блогерством і став активно розвивати свій YouTube-канал. Гордий тато вирішив розповісти про досягнення Андрія в сторіз Instagram.

Так, Потап опублікував посилання на свіже відео сина, де той влаштував справжній футбольний батл зі своїм другом, юним влогером Матвієм.

"Я знаю, що ти сам знімаєш і монтуєш! Молодець! В 11 років!" - написав захоплений Потап.

Скріншот: instagram.com/realpotap

На відео Андрій і його друг Матвій посперечалися, хто заб'є більше красивих голів з різних точок. Хлопці виявилися справжніми професіоналами і незабаром рахунок зрівнявся і став 26-26. Тоді вони прийняли рішення влаштувати серію пенальті. Хоч Андрій, на жаль, пропустив гол від Матвія, зате він змонтував відмінний сюжет за мотивами спортивного челленджу.

Фото: син Потапа з одним Матвієм (instagram.com/potapchiq)

До речі, "саундтреком" до ролика стала пісня гурту MOZGI – "Хіт мого літа". Андрій не збирається зупинятися на досягнутому, і пообіцяв в майбутньому ще порадувати підписників цікавими відео. До речі, на каналі у хлопчика вже понад 13 тис. фоловерів.

Відео: YouTube/potapchiq vlog

Раніше Потап показав стильні образи для поїздки в Мехіко. Продюсер відправився в столицю Мексики підтримати свою дружину Настю Каменських, яка презентує новий хіт ELEFANTE на місцевих радіостанціях і ТБ, а також активно дає інтерв'ю іспаномовним мас-медіа.