"С одним сердцем на двоих": Екатерина Кухар растрогала признанием мужу в день свадьбы

Украинская прима-балерина и судья шоу Танцы со звездами 2019 Екатерина Кухар вышла замуж за своего гражданского мужа Александра Стоянова. По такому поводу Кухар написала супругу трогательное признание на своей странице в Instagram.

Прима-балерина написала, что давно они с Александром любят друг друга, воспитывают замечательных детей и "с одним сердцем на двоих" живут уже много лет.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Для нас формальность и шаблоны всегда были на 122 плане! Но всегда было важно получить благословение небес, именно поэтому, 5 лет назад мы с тобой соединили единой нитью нашу жизнь и стали мужем и женой перед Богом", - заявила Кухар.

Она подчеркнула, что сегодня, 15 сентября, они сделали то, чего от них так долго ждали самые близкие люди.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов (видео: YouTube/Glam Wish)

Стоит отметить, что ранее пара все-таки призналась, что они узаконили свои отношения в 2018 году в США, но в Украине эта регистрация оказалась недействительной.

Напомним, что отношения пары начались еще в 2006 году. Тогда они вдвоем работали над постановкой балета "Щелкунчик". Екатерина и Александр воспитывают 10-летнего Тимура и 4-летнюю Настю.

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Ранее сообщалось, что чувственная Екатерина Кухар в роскошном прозрачном платье ошеломила сеть своей пронзительной поэзией, которой она поделилась у себя в Instagram.