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"Рыдаю от смеха": Горбунов "порвал" сеть пародией на #10yearchallenge

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.01.2019 - 16:54
"Рыдаю от смеха": Горбунов "порвал" сеть пародией на #10yearchallenge
Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Фанаты явно не ожидали такого снимка!

Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который ранее рассмешил сеть забавным снимком на пляже, решил "добить" своих поклонников очередной шуткой. Ведущий подготовил с помощью фоторедактора забавный снимок, который буквально "порвал" фанатов. Фотография размещена в профиле ведущего в Instagram.

Популярный ведущий написал в подписи к публикации: "Вообще не изменился!".

&quot;Рыдаю от смеха&quot;: Горбунов &quot;порвал&quot; сеть пародией на #10yearchallenge

Скриншот поста аккаунта instagram.com/gorbunovyuriy

&quot;Рыдаю от смеха&quot;: Горбунов &quot;порвал&quot; сеть пародией на #10yearchallenge

Юрий Горбунов 10 лет назад и сейчас (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Фанатов рассмешила забавная пародия Горбунова на популярный в сети челлендж — публикацию фотографий 10-летней давности в сравнении со снимками, сделанными не так давно.

"Ты так изменился", "Эволюция бровей", "Только форма бровей немного изменилась", "Всех переплюнул!", " Супер, как всегда с юмором", "Изменился! Мужчиной стал и отцом", "Рыдаю от смеха", "Ахахах ! Лучшее фото, которое я видела в этом челлендже)))) Теперь понятно, что в Лиге Смеха Вы не по блату были)))))", "Не видно груди на втором фото, побрита или нет", "Видно, что прожил не зря", — шутят фанаты.

&quot;Рыдаю от смеха&quot;: Горбунов &quot;порвал&quot; сеть пародией на #10yearchallenge

&quot;Рыдаю от смеха&quot;: Горбунов &quot;порвал&quot; сеть пародией на #10yearchallenge

&quot;Рыдаю от смеха&quot;: Горбунов &quot;порвал&quot; сеть пародией на #10yearchallenge

&quot;Рыдаю от смеха&quot;: Горбунов &quot;порвал&quot; сеть пародией на #10yearchallenge

&quot;Рыдаю от смеха&quot;: Горбунов &quot;порвал&quot; сеть пародией на #10yearchallenge

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, что ранее поклонники посоветовали Осадчей всегда оставаться без макияжа.

Также мы писали, где и как отдыхали на зимних каникулах 2019 украинские звезды.

Видео: video.rbc.ua

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Новости Украины Юрий ГорбуновфотоInstagramтренд#10yearchallenge
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