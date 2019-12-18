MONATIK стал тренером юбилейного сезона Голос країни-10 (фото: 1+1)

10-й сезон проекта стартует 19 января

Стало известно имя третьего тренера, который будет участвовать в ожесточенной битве эпохи нового юбилейного сезона Голосу країни-10 за самых талантливых вокалистов страны. Им будет известный украинский мультиартист MONATIK, который стал первым поп-артистом, кто создал масштабное шоу на НСК «Олимпийский». Об этом канал «1+1» сообщил в видеоролике через официальную страницу в одной из самых популярных соцсетей TikTok, где певец появился на сцене Голос країни в интересном и креативном формате, который достаточно распространен в сети.

Автор популярнейших хитов MONATIK уже в третий раз займет красное кресло. В прошлом сезоне во время Голосу країни-9 вместе со своей командой он удивлял зрителей неожиданными аранжировками, а выступления участников сразу попадали в тренды YouTube. В Голос. Діти-4 он привел к победе свою подопечную Данелию Тулешову.

Поп-артист MONATIK поделился своими планами на победу в юбилейном сезоне и впечатлениями от талантливых участников, которых он успел увидеть и взять в свою команду во время съемок слепых прослушиваний, которые прошли недавно.

«Я очень ждал 10 юбилейный сезон проекта «Голос країни». Он будет взрывным и запоминающимся. Искренне убежден, это будет грандиозно, ведь зрителей ждет главная битва эпохи, битва поколений, экспериментаторов, мечтателей и талантов. Я хочу собрать команду настоящих ритмоловов, чтобы создавать, коллаборировать и радовать слушателя любимыми треками в свойственном именно нам прочтении. Это участники, с которыми я готов идти к победе, и я верю в каждого из них. Время, работа и их горящие глаза покажут, кто дойдет до прямых эфиров и до финала. Сейчас они для меня все одинаково ценны, и с каждым из них я хочу поработать», - добавил артист.

Напомним, во время съемок «Ночи суперхитов» ведущие праздничного концерта - Руслан Сеничкин и Людмила Барбир - рассекретили имена первых звездных тренеров юбилейного десятого сезона Голос країни. Ими стали певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, и международный артист Dan Balan, прошлогодний тренер-победитель.

Кто станет следующим тренером, зрители узнают уже скоро.

Официальный аккаунт «1+1» в TikTok создали, чтобы стать еще ближе с молодежной аудитории, экспериментировать с новыми медийными форматами, продвигать развлекательные проекты телеканала через различные флешмобы и Челендже.