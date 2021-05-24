Руслана Писанка показала свой дом и рассказала секреты о своем муже

Руслана Писанка решила вернуться на телевидение после десятилетней паузы. Накануне своего возвращения, она пригласила в гости журналистов, показала им свой загородный дом и познакомила с мужем.

Игорь Исаков познакомился с Русланой Писанкой в 2009 году. Актриса и телеведущая тогда осталась без работы и едва сводила концы с концами. Она призналась, что на тот момент она была в долгах и жила за счет своих родителей, которые получали пенсию.

Писанка призналась, что проводила много времени в социальных сетях, где знакомилась с мужчинами, но почти все они оказывались горе-ухажерами. Она уже хотела удалять свою страницу, но тут ей написал еще один кавалер. Сначала она ответила довольно резко, но через некоторое время оставила свой номер телефон и согласилась встретиться на чашку чая. На первое свидание телеведущая опоздала.

Через год пара начала вести разговоры о совместном проживании и свадьбе. И через некоторое время Игорь сделал предложение своей возлюбленной. Свадьбу сыграли в загородном доме, где сейчас проживают Руслана и Игорь. Однако, на тот момент, там еще ничего не было и дом находился в стадии стройки. Такое место пара выбрала, чтобы избежать огласки, и информация о свадьбе Русланы попала в СМИ только через несколько месяцев.

Игорь помог Руслане Писанке достроить загородный дом и полностью изменил ее обычную жизнь. Она призналась, что сначала терялась каждое утро от вопроса мужа о том, какие у них планы, так как привыкла быть всегда и везде сама. Сейчас они стараются все делать вместе и на карантине даже придумали собственную постановку.

Возле своего дома они посадили собственный небольшой огород и Руслана Писанка стала использовать зелень со своего огорода для приготовления пищи.

Пара несколько лет назад участвовала в шоу, где они смогли похудеть на 80 кг. Однако Руслана призналась, что больше не готова к таким экспериментам и ей нравится быть такой, какая она есть.

"Я такая, какая я есть. Не нужно из меня делать того, кем я не являюсь", - говорит Писанка.

Резкое похудение привело к ухудшению здоровья у самой Русланы и у ее мужа. Тогда они не заболели оба, но в прошлом году Игорь серьезно слег. Он перенес коронавирус и очень долго восстанавливался.

Совместных детей у пары нет, и они договорились не переживать по этому поводу. У Игоря есть взрослый сын, с которым у Русланы сложились прекрасные отношения.

Руслана Писанка впервые показала свой дом и рассказал о своем муже