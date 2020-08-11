Похудела на 42 килограмма: Руслана Писанка раскрыла секреты стройности

Руслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Телеведущая смогла ощутимо постройнеть благодаря ТВ-шоу

Популярная актриса и телеведущая Руслана Писанка всегда была обадательницей пышных форм, однако в какой-то момент все же решила похудеть. Она решилась принять участие в проекте “Зважені і щасливі”, где за 8 месяцев сумела сбросить 42 кг и поразить всех своим преображением.

"Я нравилась режиссерам и продюсерам именно потому, что у меня были пышные формы. Но я поняла, что сейчас у меня не пышные формы, а лишний вес. И с ним моё будущее кажется очень призрачным.", - призналась Писанка перед участием в проекте.

Звезда решила поделиться секретами и тонкостями своего впечатляющего похудения и заодно рассказать, как ей удается поддерживать вес, пишет "Со вкусом".

Руслана посоветовала найти единомышленников и мотивировать друг друга.

"Если вы хотите вдохновиться, начать новую жизнь, но не можете сделать первый шаг, ищите друзей по несчастью. Это мотивационная штука. Одно дело, когда наедине с собой. А когда идешь в какие-то сообщества, где есть люди, имеющие опыт... возможно, их тоже должно что-то подстегнуть. Если объединяется несколько друзей по несчастью, они сразу становятся счастливыми!", - рекомендует Писанка.

Также ведущая советует взглянуть на свой рацион со стороны. Она призывает не отказываться от хлеба, а заменить его на цельнозерновой, не исключать жиры полностью, а выбрать полезные. По словам актрисы, только благодаря сбалансированному питанию и большому количеству жидкости, ей удалось похудеть так, чтобы кожа не обвисла.

Однако, даже если вам кажется, что все усилия напрасны и вес больше не сдвигается, важно не сдаваться и продолжать идти по намеченному плану. Помочь могут даже обычные повседневные дела.

"Все понимают, что сбрасывать вес трудно. Но удерживать его не легче! Если даешь слабину, за это придется расплачиваться. Проект научил меня видеть эту взаимосвязь - между тем, что ты съел, и тем, сколько нужно за это отработать. Но есть много заменителей физнагрузок. Даже уборка в доме - прекрасный способ сбросить много калорий", - отметила знаменитость.

А чтобы не набрать вес снова, Руслана Писанка старается держаться как можно дальше от соблазнов и не скрывает этого. Вместо калорийных гарниров с мясом она выбирает легкие супы или рыбу с овощами. Кафе с выпечкой обходит стороной.

Кроме того, актриса делает упор на физические нагрузки: отжимания, приседания, планка ежедневно. Если нет возможности позаниматься, просто много ходит пешком - более 15 тыс. шагов в день.

Руслана Писанка раскрыла секреты своего похудения (фото: instagram.com/pisankaruslana)

И главное правило — не взвешивайтесь каждый день! Отсутствие результатов или их незначительность — худший демотиватор. Оценивайте свое состояние — легкость, тяжесть и т.д. И ссылаясь на состояние корректируйте питание.

Напомним, Руслана Писанка призналась, что на карантине вновь поправилась на 10 килограммов. "Набрала 10 килограмм, но я буду работать над собой. То существенное похудение научило меня, что я могу выдержать все сложности, так как это было самым тяжелым испытанием в моей жизни", - отметила актриса.

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