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Русалка Ле: Никитюк в микробикини занялась снорклингом в Египте

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.10.2019 - 21:57
Русалка Ле: Никитюк в микробикини занялась снорклингом в Египте
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая устроила эффектный подводный заплыв

Леся Никитюк решила махнуть из холодной киевской осени в теплые края – телеведущая отправилась в жаркий Египет, где продолжила празднование своего дня рождения (19 октября звезде исполнилось 32 года). "Леди Ле" наслаждается пляжными развлечениями, пробует гастрономические изыски, загорает, а также активно проводит досуг. На видео в Instagram Леся показала, как она мастерски рассекает под водой и осваивает снорклинг.

Звезда выбрала для покорения морских глубин микробикини с расшитым пайетками лифом и трусиками. В движении купальник сверкал и переливался, словно чешуя. Леся в маске и ластах свободно и непринужденно плыла под водой под песню MONATIK'а – "Сильно". Ее движения напоминают плавный завораживающий танец. В конце ролика "Леди Ле" вынырнула из воды..

"Русалка Ле", - коротко подписала она эффектный ролик.

В комментариях поклонники забросали покорительницу морских пучин комплиментами. Они оценили не только стройные формы Леси, но и ее навыки профессионального пловца.

  • Дуже-дуже гарно!
  • Клевая такая
  • Богиня! И не только ламината!
  • Сразу видно профессионала
  • Леся, у вас фигура просто супер
  • Какая прелесть
  • Ихтиандр в купальнике
  • И правда сильно красивая!
  • Я же говорю, русалка. Прям синхронное плавание
  • Красавица неземная! Мужчины, смотрите, ненасмотритесь!

Скриншот комментариев

Напомним, что Леся Никитюк сняла забавный ролик за завтраком и показала, что же предпочитает на самом деле.

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