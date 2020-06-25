В рубашке на голое тело: Эмили Ратаковски восхитила соблазнительной фигурой в чувственной съемке

Эмили Ратаковски, которая на днях ошеломила сеть кардинальной сменой имиджа, продолжает приятно удивлять поклонников. Она представила соблазнительную фотосессию в новом образе. Снимал девушку Том Ньютон. Большинство снимков выполнены в черно-белой цветовой гамме, а потому получились чрезвычайно стильными и атмосферными. Эмили примерила одну из своих любимых вещей – белую рубашку, которую надела прямо на голое тело и завязала на талии узлом. Так что совершенное тело инстадивы в который раз восхитило сеть.

Новая съемка Эмили получилась чувственной и стильной (фото: instagram.com/tomtakesphotoss)

Поклонники отреагировали на съемку как всегда бурно: «Вау», «Я люблю блонд», «Красота», «Ты просто не можешь быть реальной», «Это абсолютно божественно, как всегда», «Идеальна». По всей видимости, Эмили и сама рада перемене во внешности. По словам девушки, она первый раз в жизни окрасила волосы, сделав к тому же такой резкий переход из одной цветовой гаммы в другую. Она запостила массу фото из данной съемки в своих сториз. А также добавила и вдохновительницу совего нового имиджа – знаменитую блондинку Памелу Андерсон.

Эмили снялась в новой фотосессии (фото: instagram.com/emrata)

К слову, теплый медовый блонд, которому отдала предпочтение Эмили и которым славится соблазнительная Памела, – настоящий хит этого лета. Уже несколько знаменитостей перекрасились, и эта волна явно вдохновит и других селебритис. Сейчас в этом оттенке уже красуется дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд – Кайя Гербер. А также Кайли Дженнер, которая долго и упорно осветляла свои волосы, чтобы добиться нужного оттенка без потери качества волос.

Эмили довольна своим новым цветом волос (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, Эмили давно является лицом бренда Kerastase, который и совершил революционное превращение знойной брюнетки Ратаковски в соблазнительную блондинку. К слову, не все фанаты в восторге от такого преображения. Многие просят звезду вернуть прежний тон. Но большинство все же рады таким переменам.