В розовой пачке и колготах: Сергей Бабкин поразил балетной стойкой на пуантах

Известный украинский музыкант и отец троих детей Сергей Бабкин вернулся к работе после карантина - артист кроме музыки еще и играет в театре. Своим новым образом он не на шутку поразил поклонников - яркий лук исполнитель показал на своей странице в Instagram.

На фото Сергей запечатлен в нежно-розовой балетной пачке и трико и белых колготках, не забыл он и о пуантах. Бабкин принял эффектную балетную позу, подняв руки над головой и стоя на пуантах, стоя в коридоре с голубыми стенами. К слову, на голове у артиста можно заметить розовые украшения.

Как объяснил Бабкин, в таком виде он снимался в одном из развлекательных шоу.

Сергей Бабкин примерил розовую балетную пачку и пуанты (фото: instagram.com/babkin_official)

"Стойка на пуантах- done. Первый наш послекарантинный спектакль @theatre_beautiful_flowers состоится 7 июля. Прихожу в форму и тренирую перевоплощения в "Хто Зверху", - написал Сергей.

Ошеломленные фанаты принялись делиться своими впечатлениями в комментариях.

Теперь я видел всё

Балерина, которую мы заслужили

Ждём комментарий Кати Кухар

Сердечко в трусах

Красавчик,Волочкова нервно курит в стороне

Шок

Мне кажется розовый не ваш цвет

Нежданчик

Чёрный лебедь отдыхает

Вмієте нас дивувати!

Просто прелесть!

Грациозно, браво

Какой хорошенький розовый лебедь

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Сергей Бабкин умилил сеть архивными фото с венчания с любимой женой Снежаной, которое состоялось 12 лет назад.