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В розовой пачке и колготах: Сергей Бабкин поразил балетной стойкой на пуантах

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Артист ошарашил поклонников неожиданным образом

Известный украинский музыкант и отец троих детей Сергей Бабкин вернулся к работе после карантина - артист кроме музыки еще и играет в театре. Своим новым образом он не на шутку поразил поклонников - яркий лук исполнитель показал на своей странице в Instagram.

На фото Сергей запечатлен в нежно-розовой балетной пачке и трико и белых колготках, не забыл он и о пуантах. Бабкин принял эффектную балетную позу, подняв руки над головой и стоя на пуантах, стоя в коридоре с голубыми стенами. К слову, на голове у артиста можно заметить розовые украшения.

Как объяснил Бабкин, в таком виде он снимался в одном из развлекательных шоу.

Сергей Бабкин примерил розовую балетную пачку и пуанты (фото: instagram.com/babkin_official)

"Стойка на пуантах- done. Первый наш послекарантинный спектакль @theatre_beautiful_flowers состоится 7 июля. Прихожу в форму и тренирую перевоплощения в "Хто Зверху", - написал Сергей.

Ошеломленные фанаты принялись делиться своими впечатлениями в комментариях.

  • Теперь я видел всё
  • Балерина, которую мы заслужили
  • Ждём комментарий Кати Кухар
  • Сердечко в трусах
  • Красавчик,Волочкова нервно курит в стороне
  • Шок
  • Мне кажется розовый не ваш цвет
  • Нежданчик
  • Чёрный лебедь отдыхает
  • Вмієте нас дивувати!
  • Просто прелесть!
  • Грациозно, браво
  • Какой хорошенький розовый лебедь

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Сергей Бабкин умилил сеть архивными фото с венчания с любимой женой Снежаной, которое состоялось 12 лет назад.

Автор: Lite

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