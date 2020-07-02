В розовой пачке и колготах: Сергей Бабкин поразил балетной стойкой на пуантах

Артист ошарашил поклонников неожиданным образом
Известный украинский музыкант и отец троих детей Сергей Бабкин вернулся к работе после карантина - артист кроме музыки еще и играет в театре. Своим новым образом он не на шутку поразил поклонников - яркий лук исполнитель показал на своей странице в Instagram.
На фото Сергей запечатлен в нежно-розовой балетной пачке и трико и белых колготках, не забыл он и о пуантах. Бабкин принял эффектную балетную позу, подняв руки над головой и стоя на пуантах, стоя в коридоре с голубыми стенами. К слову, на голове у артиста можно заметить розовые украшения.
Как объяснил Бабкин, в таком виде он снимался в одном из развлекательных шоу.
Сергей Бабкин примерил розовую балетную пачку и пуанты (фото: instagram.com/babkin_official)
"Стойка на пуантах- done. Первый наш послекарантинный спектакль @theatre_beautiful_flowers состоится 7 июля. Прихожу в форму и тренирую перевоплощения в "Хто Зверху", - написал Сергей.
Ошеломленные фанаты принялись делиться своими впечатлениями в комментариях.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Сергей Бабкин умилил сеть архивными фото с венчания с любимой женой Снежаной, которое состоялось 12 лет назад.
Автор: Lite