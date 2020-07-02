У рожевій пачці і колготах: Сергій Бабкін вразив балетною стійкою на пуантах

Відомий український музикант і батько трьох дітей Сергій Бабкін повернувся до роботи після карантину - артист, окрім музики, ще й грає в театрі. Своїм новим образом він не на жарт вразив шанувальників - яскравий лук виконавець показав на своїй сторінці в Instagram.

На фото Сергій відображений в ніжно-рожевій балетній пачці і трико і білих колготках, не забув він і про пуанти. Бабкін прийняв ефектну балетну позу, піднявши руки над головою і стоячи на пуантах, стоячи в коридорі з блакитними стінами. До речі, на голові у артиста можна помітити рожеві прикраси.

Як пояснив Бабкін, в такому вигляді він знімався в одному з розважальних шоу.

Сергій Бабкін приміряв рожеву балетну пачку і пуанти (фото: instagram.com/babkin_official)

"Стійка на пуантах - done. Перший наш післякарантинний спектакль @theatre_beautiful_flowers відбудеться 7 липня. Приходжу в форму і треную перевтілення в "Хто Зверху", - написав Сергій.

Приголомшені фанати почали ділитися своїми враженнями в коментарях.

Тепер я бачив все

Балерина, яку ми заслужили

Чекаємо коментар Каті Кухар

Сердечко в трусах

Красень,Волочкова нервово курить в стороні

Шок

Мені здається рожевий не ваш колір

Нежданчик

Чорний лебідь відпочиває

Вмієте нас дивувати!

Просто краса!

Граціозно, браво

Який гарненький рожевий лебідь

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін розчулив мережу архівними фото з вінчання з коханою дружиною Сніжаною, яке відбулося 12 років тому.