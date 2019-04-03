Где розовая жвачка? Маша Ефросинина станцевала "безумный" танец 90-х (видео)

Маша Ефросинина развеселила своих поклонников и продемонстрировала отличное чувство юмора, еще и в дополнении с самоиронией. Ефросинина не боится время от времени подурачиться на камеру и опубликовать результат веселья на своей instagram-страничке.

На одном из недавних видео Маша "превзошла ожидания" и показала чудной танец. Так, на коротком видео Ефросинина предстала в образе "девчонки из 90-х". На Маше – кислотные разноцветные лосины, оранжевый купальник, надетый поверху. Образ довершает короткая джинсовая куртка "варенка", щедро декорированная пайетками и блестками.

При этом у Маши в руках касетный плеер, к которому подсоединены синие наушники. Прическа – "мальвина". И очень яркий кислотный макияж.

Забавная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

К слову, что касается макияжа. В разделе сториз Маша опубликовала несколько видео, на которых предстает "во всей красе". Телеведущая также накрасилась в духе 90-х – зелено-желтые тени, яркая помада и карандаш для губ, разительно отличимый от тона помады. В волосах – повязка с леопардовым принтом и розовым декором. В общем, настоящая "дива 90-х".

Яркая Маша Ефросинина

Конечно же, поклонники телеведущей не смогли пройти мимо такого экспромта. Многих ее выходка рассмешила.

"А челочку лаком напетушить!?"

"Не хватает голубых теней с перломутром до бровей"

"Вырезы купальника повыше надо"

"А де рожева жуйка? "Хуба буба" або "Шок"

"Шедеврально. Маша, хочу такі ж коси блискучі"

"А где сумочка на полу? И "Весна" магнитофончик в руке! В кураже!"

"Спасибо, зарядили настроением)))"

"Резинку для волос надо ярче))) салатовую или розовую, ну и тени поярче"

"Какая вы классная!"

"Зарядилась позитивом с самого утра, супер"

"Челку еще зубной пастой ставили на дыбы.... чтоб наверняка!"

"Где вы нашли плеер?!"

"Улыбнуло)) Маша, вы супер!"

"Вау, подумала Маша в 19 лет, отлично выглядите"

"А как же серьги-кольца, желательно пластик"

Напомним, ранее босоногая Маша Ефросинина показала идеальное летнее платье.