Де рожева жуйка? Маша Єфросиніна станцювала "божевільний" танець 90-х (відео)

Шанувальники Маші виступили "експертами з 90-х"
Маша Єфросиніна розвеселила своїх шанувальників і продемонструвала відмінне почуття гумору, ще й в доповненні з самоіронією. Єфросиніна не боїться час від часу подуріти на камеру і опублікувати результат веселощів на своїй instagram-сторінці.
На одному з недавніх відео Маша "перевершила очікування" і показала дивний танець. Так, на короткому відео Єфросиніна постала в образі "дівчини з 90-х". На Маші – кислотні кольорові лосини, помаранчевий купальник, надітий поверх. Довершує образ коротка джинсова куртка "варенка", щедро декорована паєтками та блискітками.
При цьому у Маші в руках касетный плеєр, до якого приєднані сині навушники. Зачіска – "мальвіна". І дуже яскравий кислотний макіяж.
Забавна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
До речі, що стосується макіяжу. У розділі сторіз Маша опублікувала кілька відео, на яких постає "у всій красі". Телеведуча також нафарбувалася в дусі 90-х – зелено-жовті тіні, яскрава помада і олівець для губ, що разюче відрізняється від тону помади. У волоссі – пов'язка з леопардовим принтом і рожевим декором. Загалом, справжня "діва 90-х".
Яскрава Маша Єфросиніна
Звичайно ж, шанувальники телеведучої не змогли пройти повз такого експромту. Багатьох її витівка розсмішила.
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