Де рожева жуйка? Маша Єфросиніна станцювала "божевільний" танець 90-х (відео)

Маша Єфросиніна розвеселила своїх шанувальників і продемонструвала відмінне почуття гумору, ще й в доповненні з самоіронією. Єфросиніна не боїться час від часу подуріти на камеру і опублікувати результат веселощів на своїй instagram-сторінці.

На одному з недавніх відео Маша "перевершила очікування" і показала дивний танець. Так, на короткому відео Єфросиніна постала в образі "дівчини з 90-х". На Маші – кислотні кольорові лосини, помаранчевий купальник, надітий поверх. Довершує образ коротка джинсова куртка "варенка", щедро декорована паєтками та блискітками.

При цьому у Маші в руках касетный плеєр, до якого приєднані сині навушники. Зачіска – "мальвіна". І дуже яскравий кислотний макіяж.

Забавна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, що стосується макіяжу. У розділі сторіз Маша опублікувала кілька відео, на яких постає "у всій красі". Телеведуча також нафарбувалася в дусі 90-х – зелено-жовті тіні, яскрава помада і олівець для губ, що разюче відрізняється від тону помади. У волоссі – пов'язка з леопардовим принтом і рожевим декором. Загалом, справжня "діва 90-х".

Яскрава Маша Єфросиніна

Звичайно ж, шанувальники телеведучої не змогли пройти повз такого експромту. Багатьох її витівка розсмішила.

"А челочку лаком напетушить!?"

"Не хватает голубых теней с перломутром до бровей"

"Вырезы купальника повыше надо"

"А де рожева жуйка? "Хуба буба" або "Шок"

"Шедеврально. Маша, хочу такі ж коси блискучі"

"А где сумочка на полу? И "Весна" магнитофончик в руке! В кураже!"

"Спасибо, зарядили настроением)))"

"Резинку для волос надо ярче))) салатовую или розовую, ну и тени поярче"

"Какая вы классная!"

"Зарядилась позитивом с самого утра, супер"

"Челку еще зубной пастой ставили на дыбы.... чтоб наверняка!"

"Где вы нашли плеер?!"

"Улыбнуло)) Маша, вы супер!"

"Вау, подумала Маша в 19 лет, отлично выглядите"

"А как же серьги-кольца, желательно пластик"

Нагадаємо, раніше босонога Маша Єфросиніна показала ідеальне літнє плаття.