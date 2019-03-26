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Рождена выделяться: Винни Харлоу заворажила откровенной съемкой с экзотическими птицами

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2019 - 21:33
Рождена выделяться: Винни Харлоу заворажила откровенной съемкой с экзотическими птицами
Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Девушка примерила стильные купальники и новую прическу

Супермодель, активистка и мотивационный оратор для миллионов поклонников по всему миру Винни Харлоу продолжает делиться яркими моментами своей жизни и вдохновляющими высказываниями. Так, недавно она стала героиней нового номера глянцевого журнала Remix. В откровенном интервью девушка поведала обо всех трудностях на пути к успеху, с которыми ей довелось столкнуться. А на днях запостила на своей странице в Instagram серию новых фото.

Съемка проходила на Багамских островах, куда 24-летняя модель отправилась вместе с сестрой и мамой. Винни позирует на фоне живописной природы – бирюзовой воды, белоснежного песка и зеленых пальм, – демонстрируя ярко-красный купальник и бархатный розовый костюм с металлическим поясом с подвесками в виде сердец, звезд и луны. Дополнили лук крупные золотые серьги и массивные белые кроссовки Fila.

Винни Харлоу

Рождена выделяться: Винни Харлоу заворажила откровенной съемкой с экзотическими птицами

Роскошная Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

К слову, внимания заслуживает еще одна деталь образа Винни – она предстала с необычной прической – короткими кудряшками вместо привычных длинных локонов. Новый стиль звезды тут же отметили фолловеры: "Эти кудряшки..", "Мне так нравится твоя прическа", "Какая же ты красивая", "Самая красивая женщина в мире", "Я просто влюблен в твои волосы", "Ты лучшее, что случилось с миром моды за последнее время"...

Винни Харлоу

Рождена выделяться: Винни Харлоу заворажила откровенной съемкой с экзотическими птицами

Особенно яркими и необычными вышли кадры с экзотическими птицами: розовыми фламинго и белоснежным павлином. "Зачем вписываться, когда ты рожден, чтобы выделяться?", "Никогда не сдавайся... Придет момент, когда течение изменится", – подписала их Винни в своей привычной вдохновляющей манере. И поклонники, как всегда, высоко ее оценили: "Спасибо за ваши постоянные вдохновляющие слова", "Твоя кожа говорит все за тебя, дорогая! Люблю тебя!", "Спасибо за эти слова. Мне действительно нужно было это сегодня", "Твое тело – это арт!"…    

Рождена выделяться: Винни Харлоу заворажила откровенной съемкой с экзотическими птицами

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