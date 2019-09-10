"Роскошная": Злата Огневич в эффектном наряде засветила стройные ножки

Злата Огневич может похвастаться точеной фигурой и регулярно восхищает пользователей сети своими волнующими изгибами и стильными нарядами. Недавно певица рассказала, что добиться стройных форм и красивой кожи ей помог отказ от кофе и шоколада. Артистка порадовала фанатов новым чувственным кадром, на котором примерила эффектное платье.

Злата запечатлена в элегантном платье-халате зеленого цвета. Изюминкой наряда является очень глубокое декольте, а пикантный разрез спереди позволяет полюбоваться на стройные ножки артистки. Исполнительница присела на стол и задумчиво смотрит на лежащие на нем предметы.

Огневич сопроводила атмосферное фото строчками из собственной песни:

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Ти казав, що кохати будеш,

І дивився в очі так пильно,

Хвилі щастя лилися щоночі,

І долоні стискав ніжно-сильно...

.

Але вічне не те, що під сонцем,

Але вічне не те, що у зливах,

Ні, не плачу я! Сльози...

Мої сльози тепер- моя Сила"

Подписчики поспешили выразить свое мнение и оставили Злате много теплых отзывов, восхищаясь ее красотой.

Злата, ты невероятная

Дуже гарна

Злата, ви як завжди чарівна

Просто нечто )

Бесподобно

Роскошная

Дуже гарна локація... І тобі личить зелений..як завжди..

Красуня!!!

Что не убивает, делает нас сильнее

Оочень стильно!

шикарна а ніжки ммм

Твоё фото можно сравнить с картиной, настоящий шедевр.

Дуже сексуальна

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Ранее мы писали о том, что Злата Огневич ошеломила потрясающей балетной растяжкой.