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"Роскошная": Злата Огневич в эффектном наряде засветила стройные ножки

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Певица очаровала сеть чувственным кадром

Злата Огневич может похвастаться точеной фигурой и регулярно восхищает пользователей сети своими волнующими изгибами и стильными нарядами. Недавно певица рассказала, что добиться стройных форм и красивой кожи ей помог отказ от кофе и шоколада. Артистка порадовала фанатов новым чувственным кадром, на котором примерила эффектное платье.

Злата запечатлена в элегантном платье-халате зеленого цвета. Изюминкой наряда является очень глубокое декольте, а пикантный разрез спереди позволяет полюбоваться на стройные ножки артистки. Исполнительница присела на стол и задумчиво смотрит на лежащие на нем предметы.

Огневич сопроводила атмосферное фото строчками из собственной песни:

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Ти казав, що кохати будеш,
І дивився в очі так пильно,
Хвилі щастя лилися щоночі,
І долоні стискав ніжно-сильно...
.
Але вічне не те, що під сонцем,
Але вічне не те, що у зливах,
Ні, не плачу я! Сльози...
Мої сльози тепер- моя Сила"

Подписчики поспешили выразить свое мнение и оставили Злате много теплых отзывов, восхищаясь ее красотой.

  • Злата, ты невероятная
  • Дуже гарна
  • Злата, ви як завжди чарівна
  • Просто нечто )
  • Бесподобно
  • Роскошная
  • Дуже гарна локація... І тобі личить зелений..як завжди..
  • Красуня!!!
  • Что не убивает, делает нас сильнее
  • Оочень стильно!
  • шикарна а ніжки ммм
  • Твоё фото можно сравнить с картиной, настоящий шедевр.
  • Дуже сексуальна

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Ранее мы писали о том, что Злата Огневич ошеломила потрясающей балетной растяжкой.

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